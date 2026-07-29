Новият Тотнъм на Де Дзерби победи ФК Сидни след дузпи, най-скъпото попълнение влезе от скамейката

Тотнъм победи Сидни ФК с 5:3 след изпълнение на дузпи (1:1 в редовното време) в третата си предсезонна контрола от лятното турне. Двубоят премина при високо темпо и силен интерес от страна на феновете по трибуните. „Шпорите“ наложиха контрол върху топката още от първите минути, докато австралийците разчитаха на бързи контраатаки и здрава физическа борба. Треньорският щаб на лондончани използва контролата, за да изпробва нови тактически варианти и да даде шанс за изява на част от младите си състезатели. Въпреки умората и интензивните ротации, Тотнъм демонстрира по-високата си класа в ключовите моменти и заслужено се поздрави с успеха.

Момчетата на мениджъра Роберто Де Зерби започнаха силно срещата и френското крило Матис Тел откри резултата в 29-ата минута с красиво изпълнение на пряк свободен удар. Интересно за отбелязване бе, че италианецът заложи от първата минута на Лукас Бергвал, за когото се спекулира активно, че е пожелал от ръководството да напусне отбора, а на почивката именно шведът бе заменен от най-скъпото ново попълнение - Сандро Тонали, за когото бяха платени около 100 милиона паунда. Английският тим имаше инициативата до почивката, като Конър Галахър и младата надежда Лука Уилямс-Барнет дори нацелиха гредите зад противниковия страж. През втората част домакините от Сидни ФК вдигнаха темпото и в 55-ата минута новото им попълнение Такахиро Секине се възползва от неразбирателство в отбраната на „шпорите“, за да изравни за 1:1.

До края на редовните 90 минути Тотнъм пропусна няколко чисти ситуации чрез Мин-хьок Янг, чиито удари след опасни центрирания на Анди Робъртсон не намериха целта. По регламент равенството доведе директно до изпълнение на дузпи, където лондончани показаха по-здрави нерви, реализираха четири наказателни удара срещу два за австралийците и се поздравиха с крайната победа. Следващото изпитание за Тотнъм на австралийска земя е голямото лондонско дерби срещу Челси, което ще се изиграе тази събота, 1 август.

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Снимки: Gettyimages