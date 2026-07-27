Петър Мицин с амбиции за финал на Европейското в Париж

Повече от 15 състезатели ще представят България на Европейското първенство по плувни спортове в Париж от 31 юли до 16 август.

Лидерът на националния отбор Петър Мицин ще стартира на 200 и 400 метра свободен стил, както и в щафетите на 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил, като амбициите му са финал в коронната му дисциплина 400 метра свободен стил. Освен него, в плуването ще участват още Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов и Васил Тушев при мъжете и Диана Петкова, Тея Николова и Габриела Георгиева при жените.

"Надявам се на това европейско да постигна моите най-добри лични резултати, същото целта ми е да бъда на финал на дисциплината, която плувам, и да подпомогна също моите съотборници да се представиме отлично на щафетите на които ще вземем участие, 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил", каза Петър Мицин на пресконференция.

"Подготовката на всички състезатели до тук мина по план, с изключение на Тея Николова, която имаше здравословни проблеми по време на прибиването си в Съединените щати. Всички са здрави и готови за последното най-важно състезание за този цикъл. Повече от 15 състезатели ще участват в трите вида спорт. Убеден съм, че всички ще постигнат максимума на моментните си възможности. Надявам се на много добро представяне и на щафетите, най-вече на 4 по 200 м, на която ще разчитаме да спечели квота за Олимпийските игри в Лос Анжелос през 2028 г.“", заяви мендижърът на националния отбор Кристиян Минковски.

В скоковете във вода България ще има двама представители, съобщи треньорът на националния отбор по скокове на вода Георги Чобанов.

„На Европейския шампионат ще участваме с двама състезатели – Ива Ереминова, Цветомир Ереминов. Те ще се състезават на еднометров трамплин и 10-метрова кула. Очаквам много добро представяне и от двамата. В края на месеца – от 22-ри до 28-ми август в Хърватия ще се проведе Световното първенство за юноши и девойки, където очаквам да спечелим медали“, заяви Чобанов.

Треньорката по артистично плуване Юлия Чубурова каза, че подготовката за Европейското първенство е преминала много добре.

” Вчера се завърнахме от Спортпалас, където проведохме кратък подготвителен лагер. За нас, треньорите, времето никога не стига, но успяхме да извлечем максимума от тази кратка подготовка. Благодаря за отличните условия, които ни бяха предоставени за подготовка. Искам да подчертая, че това поколение, което имаме, е изключително талантливо и се надявам на много добри резултати както в Париж, така и в следващите големи състезания“, каза Чубурова.

Тя изрази опасенията си от закриване на басейна в спортната база.

„Искрено се надявам това да не е истина, тъй като този басейн е много важен за подготовката не само на артистичното плуване, но и на всички плувни спортове“, коментира Чубурова.

Ирен Давидкова, състезателка номер 1 по артистично плуване за миналата година, сподели, че е много доволна от подготовката и се надява на отлично представяне както при дуетите, така и в ансамбъла.

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