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  3. България започва срещу Словения участието си на Европейското по водна топка

България започва срещу Словения участието си на Европейското по водна топка

  • 28 юли 2026 | 15:17
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България започва срещу Словения участието си на Европейското по водна топка

Програмата за Европейското първенство по водна топка за мъже U20 (дивизия елит) вече официално e ясна. Шампионатът ще се проведе на басейн “Приморски” във Варна от 10 до 16 август.

Българският отбор е в група С със съставите на Турция, Франция и Словения.

Първият мач на българските ватерполисти е срещу Словения на 10 август, следват срещи с Турция на 11-ти и Франция на 12 август.

Националният отбор на България, воден от Жарко Петрович, е на лагер в Кранево до 9 август.

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