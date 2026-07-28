Теодор Цветков получи сертификат за завършването на Ice Sevens

Ултраплувецът Теодор Цветков от Русе получи официалния сертификат на Международната асоциация по ледено плуване (International Ice Swimming Association – IISA) за успешно завършеното предизвикателство Ice Sevens, съобщи той чрез профилите си в социалните мрежи.

Документът удостоверява, че Цветков е завършил успешно предизвикателството IISA Ice 7s Challenge и вече официално носи званието Ice 7s – Ice Swimmer. Сертификатът е подписан от президента и основател на IISA Рам Баркай.

Предизвикателството включва преплуване на по една ледена миля на всеки от седемте континента в ледени води, като са изпълнени и изискванията за Polar Ice Mile и Zero Ice Mile. По думите на Цветков той е шестият човек в света, изпълнил успешно едно от най-трудните предизвикателства в леденото плуване.

От сертификата става ясно, че серията е започнала на 10 февруари 2025 г. с ледена миля в езерото Агуелмаме Сиди Али в Мароко (Африка). Европейската ледена миля е преплувана на 5 март 2025 г. в езерото Липник край Русе. Следват плувания в езерото Блу Лейк Сейнт Батанс в Нова Зеландия (Океания) на 11 юли 2025 г., в Лос Агуахес, Чихуахуа, Мексико (Северна Америка) на 12 януари 2026 г., в езерото Сай край планината Фуджи в Япония (Азия) на 17 февруари 2026 г., на остров Данко в Антарктида, където на 7 март 2026 г. Цветков изпълнява Zero Ice Mile, и в канала Сеньорет край Пуерто Наталес, Чили (Южна Америка) на 11 юли 2026 г., с което завършва предизвикателството.

„Особено щастлив съм, че една от тези ледени мили беше изплувана в България – в моя роден град Русе. За мен това е огромна чест и гордост“, посочва Цветков в публикацията си. Той благодари на всички, които са го подкрепяли по пътя към постижението, както и на своите спонсори, партньори, треньори, лекари, институции и съмишленици.

По-рано този месец русенският ултраплувец съобщи, че е завършил успешно предизвикателството Ice Sevens, след като преплува последната ледена миля в чилийската част на Патагония. По думите му постижението е не само спортен успех, но и част от мисията му да привлича общественото внимание към опазването на световните водни ресурси и борбата със замърсяването им с пластмасови отпадъци.

Цветков съобщава още, че му предстои последно плуване, с което ще направи опит да стане първият човек в света, завършил предизвикателството Extreme Ice Sevens.

Теодор Цветков е трикратен рекордьор на „Гинес“ и е известен с участието си в благотворителни инициативи. Основната му кауза е свързана с опазването на световните водни ресурси и насърчаването на екологично отговорно поведение чрез екстремното плуване.

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