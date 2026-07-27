Операция прекратява първия лагер на Самуил Иванов с националния отбор на Сърбия

Спешна операция от апендицит е прекратила първия лагер на Самуил Иванов със сръбския национален отбор по водна топка за младежи до 20 г. Въпреки че още няма сръбски паспорт 19-годишният български състезател на „Раднички“ (Крагуевац) е бил поканен на подготовката, която се е провела съвместно с мъжкия представителен отбор на една от най-големите световни сили във водната топка.

След 7-8 занимания Самуил е получил болки в корема и се е наложила операция, съобщи самият той за bgswim.com.

„Операцията беше на 20 юни – разказа Иванов. – Три седмици след нея започнах да тренирам при облекчен режим. Все още е противопоказно за мен напрежението при силни удари, но не и при плувните натоварвания. В момента най-важно е да се подготвя за старта на новия сезон с „Раднички“.

19-годишният софиянец направи голям пробив във водната топка в Република Сърбия. Състезателят на треньора Йордан Велинов от школата на ЦСКА беше най-младият в звездния състав на „Раднички“, който триумфира в титлата на Сърбия този сезон.

Иванов пристига в Крагуевац още през лятото на 2023-а година. Минава двуседмични проби в „Раднички“, след които треньорът Урош Стеванович и президентът на клуба и спортен директор Югослав Васович са категорични, че българинът притежава голям талант и потенциал и е привлечен в клуба.

„Изключително съм благодарен, че имам възможност да тренирам, да играя и да се развивам в клуб като „Раднички“ – разказва Самуил Иванов. – Още от началото Васович се ангажира с моето развитие във водната топка както в басейна, така и извън него – имам предвид уреждането на живота ми в Крагуевац с всичко необходимо. Прие ме като свои син и ми каза да не се притеснявам за нищо, само да си гледам тренировките, а всичко останало ще бъде наред. Изключителна полза имам от индивидуалния треньор Драган Козомура, който се занимава с мен за нещата, които ми липсват във водата като технически умения и малки детайли. Той помага и на други играчи в първия отбор да развият своите качества в басейна. Разбира се, че съм много благодарен на треньора Урош Стеванович, който ми гласува доверие, дава ми съвети и индивидуално разговаря често с мен. Да съм заедно с такива легендарни състезатели в един отбор е невероятна гордост и чест. Тези изключителни спортисти са и много добри хора, което е още по-важно, и ме приеха много добре. “

Урош Стеванович е дългогодишен наставник на мъжкия отбор от Крагуевац и доскорошен селекционер на сръбския национален състав, който изведе до олимпийската титла от игрите в Париж 2024 и европейската от Белград 2026. В звездния състав на тима от Крагуевац Самуил тренира и играе рамо до рамо заедно с изключителни и много успешни ватерполисти като трикратните олимпийски шампиони Никола Якшич и Сава Ранджелович, носителите на два златни медала от олимпийски игри Андрея Пърлайнович, Душко Пиетлович, Страхиня Рашович и Никола Дедович, олимпийските първенци Виктор Рашович, Радомир Драшович, Петър Якшич, Радослав Филипович (вратар), както и гръцкия голмайстор Ангелос Влахопулос (сребърен олимпийски медалист), Борис Вапенски (европейски шампион) и др.

През сезон 2023/2024 Самуил изиграва общо 14 мача за мъжкия отбор на „Раднички“ в Сръбската елитна лига и в регионалния шампионат, като отбелязва 4 гола. След това една година е преотстъпен в „Найс“ (Ниш), за да трупа опит и игрово време в сръбското първенство. И през лятото на миналата година се завръща в „Раднички“, за което настояват треньорът Урош Стеванович и президентът на клуба Югослав Васович.

В завършилия сезон 2025/2026 Иванов се превърна в едва втория българин в историята на водната топка (след Свилен Пиралков), записал минути в Шампионската лига – срещу „Олимпиакос“, „Вашаш“ и хърватския „Младост“, а срещу френския „Страсбург“ в Euro cup реализира първия си гол в европейските турнири.

През последната година Самуил изигра общо 21 официални мача за „Раднички“ и вкара 27 гола във всички състезания. Наниза 4 попадения във вратата на „Партизан“ за 21:13, беше обявен за MVP в първия ¼-финал срещу „Земун“ от първенството на Сърбия, в който вкара 4 гола, даде 2 асистенции и спечели 2 спринта за първа топка, а в реванша беше още по-резултатен с 6 попадения. В полуфинала срещу „Цървена звезда“ беше точен 3 пъти. Във финалната серия срещу най-големия си съперник – „Нови Београд“, „Раднички“ триумфира с 3:0 победи (15:10 и 11:8 в Крагуевац и 13:11 в сръбската столица) и спечели титлата.

„Андрея Пърлайнович например, с когото сме на една позиция и сме сходни играчи, ми показа доста упражнения и техники във водата – продължава Самуил. - Също както и Никола Якшич, братята Страхиня и Виктор Рашович, и гръцкия ватерполист Влахопулос... Въобще всичките ми съотборници са допринелси досега са моето развитие и съм убеден, че така ще бъде и занапред. Колективът в отбора ни е много добър.“

Вече е ясно, че за новия сезон „Раднички“ се подсилва сериозно с 40-годишния хърватски център Йосип Върлич, който е световен и европейски шампион и има сребърен олимпийски медал, със сърбина Никола Лукич – европейски първенец от Белград 2026 и хърватския национален вратар Иван Марселич, световен шампион.

Жребият за групите в Шампионската лига е на 28 август.

Кариерата на Самуил Иванов в ЦСКА

2018 – шампион U 11 (MVP)

2020 – трето място U 13

2022 – трето място U 15 (голмайстор № 1)

2022 – трето място Купа България мъже (MVP)

2023 – шампион U 17 (най-добър нападател)

2023 – трето място U 19 (голмайстор № 1)

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