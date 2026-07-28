Треньорът на Спартак (Търнава): Бяхме по-добри, но понякога футболът е нечестен

Треньорът на Спартак (Търнава) Антонио Муньо говори след загубата от ЦСКА 1948 и отпадането от Лигата на конференциите. Наставникът изрази мнение, че отборът му е бил по-добър, но "червените" са били добре подготвени.

"Бяхме по-добри. Както и в първия мач, така и сега показахме по-добра игра, но това е футболът. Опитахме се да спечелим, но не успяхме. Играхме срещу добър отбор, който беше добре подготвен. Понякога футболът е нечестен. По-добрият невинаги печели.

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Бяхме готови за всеки един сценарий. Понякога се случва така. Трудно е, но трябва да вдигнем главите и да продължим. Трябва да анализираме всичко, което се случи. Със сигурност ще гледаме напред и ще се подобряваме. Аз нямам никакъв проблем да разчитам на младите играчи", каза Муньос.

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Снимки: Борислав Трошев