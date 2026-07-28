Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Треньорът на Спартак (Търнава): Бяхме по-добри, но понякога футболът е нечестен

Треньорът на Спартак (Търнава): Бяхме по-добри, но понякога футболът е нечестен

  • 28 юли 2026 | 23:37
  • 625
  • 1

Треньорът на Спартак (Търнава) Антонио Муньо говори след загубата от ЦСКА 1948 и отпадането от Лигата на конференциите. Наставникът изрази мнение, че отборът му е бил по-добър, но "червените" са били добре подготвени.

"Бяхме по-добри. Както и в първия мач, така и сега показахме по-добра игра, но това е футболът. Опитахме се да спечелим, но не успяхме. Играхме срещу добър отбор, който беше добре подготвен. Понякога футболът е нечестен. По-добрият невинаги печели.

ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК
ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

Бяхме готови за всеки един сценарий. Понякога се случва така. Трудно е, но трябва да вдигнем главите и да продължим. Трябва да анализираме всичко, което се случи. Със сигурност ще гледаме напред и ще се подобряваме. Аз нямам никакъв проблем да разчитам на младите играчи", каза Муньос.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Трошев

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

  • 28 юли 2026 | 23:13
  • 43170
  • 371
Шампион с Левски от Румъния: Университатя има сили за обрат

Шампион с Левски от Румъния: Университатя има сили за обрат

  • 28 юли 2026 | 22:22
  • 7093
  • 2
Сектор "Б": Левски е вечен, а УЕФА-обречена!

Сектор "Б": Левски е вечен, а УЕФА-обречена!

  • 28 юли 2026 | 21:29
  • 5072
  • 29
Финландци са евентуалният съперник на Левски в Лига Европа

Финландци са евентуалният съперник на Левски в Лига Европа

  • 28 юли 2026 | 21:13
  • 9002
  • 4
ЦСКА: Европа е нашата сцена

ЦСКА: Европа е нашата сцена

  • 28 юли 2026 | 21:05
  • 1717
  • 10
Лудогорец II превзе стадион "Искър"

Лудогорец II превзе стадион "Искър"

  • 28 юли 2026 | 21:01
  • 1861
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

  • 28 юли 2026 | 23:13
  • 43170
  • 371
Последни новини от Левски и тренировката на "сините"

Последни новини от Левски и тренировката на "сините"

  • 28 юли 2026 | 19:15
  • 30307
  • 64
Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

  • 28 юли 2026 | 17:04
  • 53927
  • 230
Левски излиза на най-красивия стадион в Румъния

Левски излиза на най-красивия стадион в Румъния

  • 28 юли 2026 | 20:49
  • 14362
  • 49
Очертаха терена на "Армията"

Очертаха терена на "Армията"

  • 28 юли 2026 | 16:12
  • 43963
  • 175
Манчини официално се завръща начело на Италия, друга голяма фигура замества Малдини

Манчини официално се завръща начело на Италия, друга голяма фигура замества Малдини

  • 28 юли 2026 | 16:39
  • 21221
  • 15