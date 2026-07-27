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СКПС - ВИТОША с 22-ра поредна титла в скоковете във вода

  • 27 юли 2026 | 11:24
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СКПС - ВИТОША с 22-ра поредна титла в скоковете във вода

СКПС - ВИТОША с 22-ра поредна титла в скоковете във вода.

На басейн “Приморски” във Варна завърши 80-то Държавно първенство по скокове във вода за всички възрасти.

Отборът на СКПС - Витоша спечели отборната титла за двадесет и втори пореден път с 247,5 точки, второто място е за скачачите на КВС - Ботев/Враца/ с 75 точки, трети са КВС - НСА с 65 точки.

В най - малката възраст шампиони станаха Клара Георгиева /Витоша/ при момичетата с два златни медала, а нейните съотборници Никола Милеви и Кристиян Стефанов завоюваха златото съответно на 3м и 1м трамплин.

Йоан Вълков /Витоша/ стана абсолютен Държавен шампион с 3 златни медала, в същата възраст, но при момичетата Екатерина Недялкова/Витоша/ се окичи с два златни медала.

Абсолютният Балкански шампион за 2026 година при 12-13 годишните Крис Йорданов/Витоша/ спечели общо 5 златни медала, като освен в индивидуалните дисциплини той спечели два златни медала в синхронните скокове от 1м с Йоан Вълков, и на 3м микс синхрон с Маргарита Шопова /Ботев /Враца/, която завоюва 2 златни и 1 сребърен медал в индивидуалните дисциплини при девойки младша възраст.

Йоан Янев/Витоша/ при юноши старша възраст си тръгна от Варна с 5 златни медала

от индивидуалните  дисциплини, и синхроните скокове на 3м трамплин при мъжете с Лазар Рачич/НСА/.

При девойки старша Натали  Стоянова/НСА/, се окичи с два златни медала на кула и 3м трамплин, а на 1м трамплин доминира Зара Тодорова /Витоша/.

Ива Ереминова е новият шампион по скокове във вода
Ива Ереминова е новият шампион по скокове във вода

При жените на трамплин титлите спечели Андреа Петрова /Витоша/, а на кула златото завоюва Ива Ереминова /Витоша/

При мъжете Тома Каймаканов/Витоша/, беше най - добър от 1м трамплин, а на кула златото грабна Константин Минчев /Витоша/

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