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Волен Чинков с наряд в Лига на конференциите

  • 28 юли 2026 | 14:32
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Волен Чинков с наряд в Лига на конференциите

Българска съдийска бригада ще ръководи реванша от втория квалификационен кръг в Лига на конференциите между Балкани и Бохемианс. Двубоят ще се проведе в четвъртък на стадион "Фадил Вокри" в Прищина. Главен съдия на срещата ще бъде Волен Чинков, а негови асистенти ще са Дениз Соколов и Тодор Вуков. Функциите на четвърти съдия ще изпълнява Християна Гутева.

Двубоят се очаква с голям интерес пред пълни трибуни, след като първата среща в Дъблин завърши с победа на Бохемианс с 2:1, което оставя интригата за реванша напълно отворена.

Интересен факт е, че Балкани е клубът, който през 2022 г. стана първият представител на Косово, достигнал до груповата фаза на евротурнирите. Тимът повтори това историческо постижение и през следващия сезон, превръщайки се в един от символите на развитието на косовския футбол. Домакин на срещата ще бъде стадион "Фадил Вокри" – националният стадион на Косово с капацитет близо 14 000 зрители. Съоръжението носи името на легендарния косовски футболист Фадил Вокри и е основната арена за международните мачове на националния отбор на страната.

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