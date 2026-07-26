България с 6 лодки на световното по гребане в Пловдив 16 национали ще участват на първенството за юноши и девойки до 19 г.

Четворката скул при юношите и Румяна Стоянова на скиф са две от лодките, които ще представят страната ни.

България ще бъде представена от 6 лодки и общо 16 състезатели на Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив.

Шампионатът ще се проведе между 6 и 9 август на Гребния канал в Града под тепетата. При дамите на скиф ще участва Румяна Стоянова (Армеец), а на четворка скул са Мария Чакърова (Хеброс), Лилия Господинова (Оливет), Виктория Христова (Левски) и Светлозара Георгиева (Черпоков).

Даниел Маринов (Армеец) ще гребе на скиф при юношите, докато в дисциплината двойка скул ще се състезават Илиан Николов (Армеец) и Петър Пенков (Оливет). Сериозни надежди за призово класиране се възлагат на четворката скул в състав Стефан Костов (Левски), Стоичко Стоичков (ЦСКА), Филип Йорданов (Армеец) със загребни Даниел Петков (Академик). Юлиян Шопкин (Пловдив), Атанас Борисов (Пловдив), Александър Миланов (Академик) и Валери Димитров (Електрон) пък ще гребат на четворка без рулеви.

Общо 660 състезатели от 55 държави ще участват в 14 дисциплини на първенството, което се организира със съдействието на Българска федерация по гребане и Община Пловдив.

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telegraph.bg

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