Ива Ереминова е новият шампион по скокове във вода

Една от най - талантливите български състезателки по скокове във вода Ива Ереминова триумфира в състезанието при жените от държавното първенство по скокове във вода, което се провежда в басейн "Приморски" във Варна.

Състезателката на Витоша дайвинг клаб " се представи много стабилно и не остави шансове на конкурентките си .

На второ място се класира нейната съотборничка Калина Генова , а на трето място Маргарита Шопова от Ботев Враца.

Пламен Трендафилов

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