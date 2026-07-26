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  3. Ива Ереминова е новият шампион по скокове във вода

Ива Ереминова е новият шампион по скокове във вода

  • 26 юли 2026 | 14:17
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Ива Ереминова е новият шампион по скокове във вода

Една от най - талантливите български състезателки по скокове във вода Ива Ереминова триумфира  в състезанието при жените  от  държавното първенство по скокове във вода, което се провежда в басейн  "Приморски" във Варна.

Състезателката на  Витоша дайвинг клаб " се представи много стабилно и не остави шансове на конкурентките си .

На второ място се класира нейната съотборничка Калина Генова , а на трето място Маргарита Шопова от Ботев Враца.

Пламен Трендафилов

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