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Бекъм спечелил над 20 милиона от Световното

  • 22 юли 2026 | 19:37
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Бекъм спечелил над 20 милиона от Световното

Световното първенство беше изключително успешно за ФИФА по отношение на финансовите постъпления. Покрай голямото събитие доста други хора изкараха много пари. Един от тях е Дейвид Бекъм.

Съсобственикът на Интер Маями е спечелил над 22 милиона евро от различни рекламни договори по време на Мондиала. Лицето на Бекъм бе многократно показвано по време на Световното и то не само от трибуните по време на мачовете. Той участва в няколко рекламни кампании, които бяха във вихъра си в Съедините щати и по телевизиите из цял свят последния месец и половина.

Други знаменитости също имаха успешен Мондиал. Колумбийската певица Шакира, която вече редовно е част от големите футболни събития, ще прибере 17.5 милиона евро. Тя участва в шоуто на почивката на финала, когато изпя химна на Световното “Dai Dai”.

Футболната асоциация на Англия ще получи 20 милиона лири за класирането на отбора за полуфиналите и допълнителни 2 милиона за спечелването на третото място. Половината от тези пари обаче ще бъдат дадени на футболистите и треньорския щаб като бонуси.

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