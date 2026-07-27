Олимпиакос назначи бивш директор на ЦСКА

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Олимпиакос официално обяви назначаването на Пауло Нога за директор на своята академия. Новината, съобщена от клуба от Пирея, идва около година след раздялата на Нога с ЦСКА, където португалският специалист беше спортен директор.

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"Пауло Нога, роден на 3 септември 1970 г., има сериозен опит не само като ръководител, но и като професионален футболист в родната си Португалия, където се състезава в продължение на 12 години. След края на състезателната си кариера той изгражда солидна академична основа в областта на спорта и футбола, като опитът му минава през Порто, Спортинг Лисабон, ПСЖ, ЦСКА и далечен Китай.

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В новото си предизвикателство в Олимпиакос Нога ще работи в тясно сътрудничество със заместник-ръководителя на академията Никос Тополиатис. Негов асистент ще бъде Франсиско Велес де Лима, който идва от португалския Витория Спорт Клуб. Де Лима има опит като отговорник за стратегическото планиране на младежките формации и като мениджър на отбора до 19 години. Той притежава магистърска степен по спортен мениджмънт и бакалавърска степен по бизнес администрация и управление", гласи съобщението на гръцкия гранд.

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