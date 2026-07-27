Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА и Ботев (Пловдив) се изправят един срещу друг в търсене на първа победа в efbet Лига - на живо от стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Олимпиакос назначи бивш директор на ЦСКА

Олимпиакос назначи бивш директор на ЦСКА

  • 27 юли 2026 | 20:00
  • 2328
  • 0
Олимпиакос назначи бивш директор на ЦСКА
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

Олимпиакос официално обяви назначаването на Пауло Нога за директор на своята академия. Новината, съобщена от клуба от Пирея, идва около година след раздялата на Нога с ЦСКА, където португалският специалист беше спортен директор.

Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост
Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

"Пауло Нога, роден на 3 септември 1970 г., има сериозен опит не само като ръководител, но и като професионален футболист в родната си Португалия, където се състезава в продължение на 12 години. След края на състезателната си кариера той изгражда солидна академична основа в областта на спорта и футбола, като опитът му минава през Порто, Спортинг Лисабон, ПСЖ, ЦСКА и далечен Китай.

11-те на ЦСКА и Ботев (Пд), Цварц води атаката на "червените"
11-те на ЦСКА и Ботев (Пд), Цварц води атаката на "червените"

В новото си предизвикателство в Олимпиакос Нога ще работи в тясно сътрудничество със заместник-ръководителя на академията Никос Тополиатис. Негов асистент ще бъде Франсиско Велес де Лима, който идва от португалския Витория Спорт Клуб. Де Лима има опит като отговорник за стратегическото планиране на младежките формации и като мениджър на отбора до 19 години. Той притежава магистърска степен по спортен мениджмънт и бакалавърска степен по бизнес администрация и управление", гласи съобщението на гръцкия гранд.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Сержиньо: Усетих колко голям клуб е Левски

Сержиньо: Усетих колко голям клуб е Левски

  • 27 юли 2026 | 16:38
  • 4631
  • 10
Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 22357
  • 37
Бивш изпълнителен директор на ЦСКА: Срещу Карабах трябва да се гони победа в редовното време

Бивш изпълнителен директор на ЦСКА: Срещу Карабах трябва да се гони победа в редовното време

  • 27 юли 2026 | 15:59
  • 2122
  • 1
Крило не попадна в групата на ЦСКА за Ботев, Ето'о се завръща

Крило не попадна в групата на ЦСКА за Ботев, Ето'о се завръща

  • 27 юли 2026 | 15:01
  • 6245
  • 2
Левски подписа с вкарал 66 гола за юношите на клуба

Левски подписа с вкарал 66 гола за юношите на клуба

  • 27 юли 2026 | 14:52
  • 5735
  • 4
Лудогорец обяви програмата до мача с Апоел

Лудогорец обяви програмата до мача с Апоел

  • 27 юли 2026 | 14:02
  • 644
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Ботев (Пд), Цварц води атаката на "червените"

11-те на ЦСКА и Ботев (Пд), Цварц води атаката на "червените"

  • 27 юли 2026 | 20:45
  • 11501
  • 53
Лудогорец не се затрудни срещу Дунав

Лудогорец не се затрудни срещу Дунав

  • 27 юли 2026 | 20:49
  • 18464
  • 79
Алвеша: Най-трудно ми е да избера 11-те, но за утре знам състава

Алвеша: Най-трудно ми е да избера 11-те, но за утре знам състава

  • 27 юли 2026 | 18:15
  • 9742
  • 19
Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 22357
  • 37
Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

  • 27 юли 2026 | 12:52
  • 33848
  • 148
Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

  • 27 юли 2026 | 10:16
  • 30089
  • 77