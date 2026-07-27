Найденов публикува снимка с Вальо Илиев и написа: Странни работи стават

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов взе отношение по назначението на Валентин Илиев за спортен директор на ЦСКА.

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По-рано през деня армейците обявиха, че бившият национал и някогашен капитан на ЦСКА, който до този момент водеше дубъла на клуба от Борисовата градина, застава на мястото на Бойко Величков, който пък вече ще ръководи развитието на ДЮШ.

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Найденов публикува във "Фейсбук" своя снимка с Вальо - от времето, когато "червените" от Бистрица играеха в областната група, и написа, че стават странни работи.

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