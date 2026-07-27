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ЦСКА и Ботев (Пловдив) се изправят един срещу друг в търсене на първа победа в efbet Лига - на живо от стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Найденов публикува снимка с Вальо Илиев и написа: Странни работи стават

Найденов публикува снимка с Вальо Илиев и написа: Странни работи стават

  • 27 юли 2026 | 19:28
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Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов взе отношение по назначението на Валентин Илиев за спортен директор на ЦСКА.

Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост
Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

По-рано през деня армейците обявиха, че бившият национал и някогашен капитан на ЦСКА, който до този момент водеше дубъла на клуба от Борисовата градина, застава на мястото на Бойко Величков, който пък вече ще ръководи развитието на ДЮШ.

ЦСКА 1948 се готви в пълен състав за реванша срещу Спартак (Търнава)
ЦСКА 1948 се готви в пълен състав за реванша срещу Спартак (Търнава)

Найденов публикува във "Фейсбук" своя снимка с Вальо - от времето, когато "червените" от Бистрица играеха в областната група, и написа, че стават странни работи.

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