Aston Villa и Betano удължават стратегическото си партньорство до 2029 г.

Новото дългогодишно споразумение позиционира Betano като официален партньор на Aston Villa и затвърждава взаимоотношения, изградени върху споделени амбиции и устойчив растеж.

27 юли 2026 г. – Футболен клуб Aston Villa и Kaizen Gaming, собственик на бранда за онлайн спортни залози и игри Betano обявиха тригодишно удължаване на своето партньорство. Съгласно новото споразумение Betano ще бъде Официален партньор на Aston Villa до края на сезон 2028/29, като логото на бранда ще бъде позиционирано върху левия ръкав на официалните екипи на клуба. Това бележи началото на следващата глава в партньорство, което се превърна в определящ елемент от глобалните стратегии и на двете организации.

Откакто се присъедини към Aston Villa като Генерален партньор през 2024 г., Betano подкрепя клуба в период на значителен напредък както на терена, така и извън него, включително триумфа на отбора в Лига Европа на УЕФА, завръщането му в Шампионската лига на УЕФА и продължаващото разширяване на международното присъствие на Aston Villa. През същия период Betano продължи своята глобална експанзия като онлайн бранд на Kaizen Gaming – една от водещите GameTech компании в света, която вече оперира на 20 пазара.

Хулио Иглесиас, Главен търговски директор на Kaizen Gaming, коментира: „Първите ни две години с Aston Villa бяха нищо по-малко от изключителни. Влязохме в това партньорство с огромно уважение към богатото наследство на клуба и за нас беше истинска привилегия да бъдем до отбора и неговите фенове по целия свят в един исторически период на успехи, кулминирал със спечелването на Лига Европа на УЕФА. Отвъд футбола, Aston Villa е организация, която искрено се грижи за своята общност, и ние сме щастливи да я подкрепяме. Това партньорство се оказа напълно естествено – изградено върху споделени амбиции, ценности и доверие. “

До този момент партньорството реализира редица значими инициативи. Сред тях е решението Betano да предостави мястото върху екипите си, за да даде по-голяма видимост на организации с положително обществено въздействие, включително Детската болница Acorns Children's Hospital и фондацията Aston Villa Foundation по време на финала на Лига Европа на УЕФА. Освен това, по повод честванията на 150-годишнината на клуба, Betano отстъпи своето място върху екипа, за да може отборът да играе с автентичната юбилейна фланелка.

През следващите три години партньорството ще продължи да бъде фокусирано върху ангажираността на привържениците, инициативите в полза на общността и създаването на незабравими преживявания за феновете на Aston Villa по целия свят.

Франческо Калво, Президент „Бизнес“ на Aston Villa, заяви: „Изключително сме щастливи, че ще продължим партньорството си с Kaizen Gaming. През последните две години работихме съвместно по редица различни инициативи и с нетърпение очакваме да продължим да откриваме нови възможности за развитие заедно. Гордеем се с всичко, което постигнахме с Kaizen Gaming като наш Генерален партньор, и сме развълнувани от бъдещите възможности, по които ще можем да работим в синхрон.“

Партньорството с Aston Villa е част от по-широкия ангажимент на Betano към развитието на футбола в световен мащаб, наред с фокуса на компанията върху предоставянето на сигурно и отговорно преживяване при спортните залози на всеки пазар, на който оперира.

За Aston Villa FC

Основан през 1874 г., футболен клуб Aston Villa е сред клубовете-основатели на Футболната лига и една от водещите институции в английския футбол. Клубът е един от едва шестте английски отбора, печелили титлата на европейски клубен шампион, а през своята история се радва на впечатляващи успехи на национално ниво, включително седем шампионски титли в Първа дивизия, седем трофея от ФА Къп и пет Купи на Футболната лига.

Клуб, ориентиран към бъдещето, Aston Villa е ангажиран с внедряването на технологични иновации както на терена, така и извън него, предоставяйки първокласно изживяване за своите фенове и утвърждавайки най-добрите практики във футболната индустрия. Обединен около ценностите Гордост, Страст и Цел, Aston Villa Football Club непрекъснато разширява границите на това какво може и трябва да бъде един футболен клуб.

За Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming е една от най-големите GameTech компании в света. С фокус върху технологиите и хората, компанията непрекъснато развива продуктите и услугите си, като поставя отговорната и сигурна среда в основата на дейността си на всеки пазар, на който оперира.

Kaizen Gaming притежава бранда за онлайн спортни залози и игри Betano, който има утвърдено присъствие на множество пазари в Европа, Северна и Южна Америка и Африка. Компанията има над 3 000 служители по целия свят.

Kaizen Gaming е носител на множество престижни отличия в индустрията, включително наградата „Оператор на годината“ на EGR Operator Awards и SBC Awards 2025. През 2026 г. компанията за втора поредна година спечели и отличията „Sportsbook Operator of the Year – Latin America“ и „Casino Operator of the Year – Latin America“ в рамките на SBC Awards Americas.

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