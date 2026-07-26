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  3. Сектор "Г" очаква поправителен на терена

Сектор "Г" очаква поправителен на терена

  • 26 юли 2026 | 17:12
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Сектор "Г" очаква поправителен на терена
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Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

Утре ЦСКА приема Ботев (Пловдив) в мач от втория кръг на елита, а от сектор "Г" призоваха за пълна мобилизация. "Червените" стартираха с постно 0:0 срещу Славия, но в четвъртък вдъхнаха нотка оптимизъм, след като завършиха със същия резултат и срещу Карабах в Баку.

ЦСКА пусна билетите за Карабах, отвори три сектора, засега
ЦСКА пусна билетите за Карабах, отвори три сектора, засега

"Армейци, утре от 21:15 часа на стадион "Васил Левски" приемаме Ботев Пловдив за първенство. Със сигурност не стартирахме шампионата както трябва в "Овча купел" и за това очакваме поправителен на терена и да вземем своето този път. На трибуните ще загреем за четвъртък и разчитаме на вашето присъствие. Напред, напред, напред, червените! САМО ЦСКА!", написаха от Северната трибуна.

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