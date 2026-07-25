Локомотив (Пд) привлича френски защитник

Локомотив (Пловдив) е близо до това да привлече френския футболист Далил Али. Постигнато е споразумение между всички страни по условията на сделката, като се очаква подписването и официалното обявяване да се случат в следващите няколко дни, съобщава Аrobasedzair.
Десният бек ще се присъедини към "смърфовете" като свободен агент, подписвайки договор за две години. Интерес към него са проявявали също унгарският Дебрецен и водещ клуб от алжирското първенство.
Решението за бъдещето на играча не е било лесно. Дебрецен, който е сред утвърдените отбори в унгарския елит, е отправил конкретно предложение. Сериозен интерес е имало и от страна на алжирски клуб от челото на местния шампионат, като и двете опции са били разглеждани като напълно реални.
В крайна сметка обаче проектът, предложен от Локомотив (Пловдив), се е оказал решаващ. "Черно-белите" са убедили Али и неговите представители с последователността на спортния си план и централната роля, която възнамеряват да му поверят. За 22-годишен футболист, който търси следваща стъпка в своето развитие, гаранцията за игрово време в конкурентно европейско първенство е от ключово значение.
100 години Локомотив (Пловдив)
Роден на 27 януари 2004 г. във Вилрю, Далил Али изгражда кариерата си стъпка по стъпка. След дебюта си за Вилрю Тил в трета дивизия на Франция, той преминава през формиращ период в Португалия в юношеските формации на Жил Висенте, преди да се присъедини към люксембургския Унион Титус Петанж. България сега представлява ново стъпало в кариерата му - първи опит в европейско първенство, признато от УЕФА. Това е предизвикателство, съответстващо на възможностите му, в клуб с амбиции за челните места.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google