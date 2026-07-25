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Локомотив (Пд) привлича френски защитник

  • 25 юли 2026 | 17:57
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Локомотив (Пд) привлича френски защитник

Локомотив (Пловдив) е близо до това да привлече френския футболист Далил Али. Постигнато е споразумение между всички страни по условията на сделката, като се очаква подписването и официалното обявяване да се случат в следващите няколко дни, съобщава Аrobasedzair.

Десният бек ще се присъедини към "смърфовете" като свободен агент, подписвайки договор за две години. Интерес към него са проявявали също унгарският Дебрецен и водещ клуб от алжирското първенство.

Решението за бъдещето на играча не е било лесно. Дебрецен, който е сред утвърдените отбори в унгарския елит, е отправил конкретно предложение. Сериозен интерес е имало и от страна на алжирски клуб от челото на местния шампионат, като и двете опции са били разглеждани като напълно реални.

В крайна сметка обаче проектът, предложен от Локомотив (Пловдив), се е оказал решаващ. "Черно-белите" са убедили Али и неговите представители с последователността на спортния си план и централната роля, която възнамеряват да му поверят. За 22-годишен футболист, който търси следваща стъпка в своето развитие, гаранцията за игрово време в конкурентно европейско първенство е от ключово значение.

100 години Локомотив (Пловдив)
100 години Локомотив (Пловдив)

Роден на 27 януари 2004 г. във Вилрю, Далил Али изгражда кариерата си стъпка по стъпка. След дебюта си за Вилрю Тил в трета дивизия на Франция, той преминава през формиращ период в Португалия в юношеските формации на Жил Висенте, преди да се присъедини към люксембургския Унион Титус Петанж. България сега представлява ново стъпало в кариерата му - първи опит в европейско първенство, признато от УЕФА. Това е предизвикателство, съответстващо на възможностите му, в клуб с амбиции за челните места.

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