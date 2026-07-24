Банско удари дубъла на Левски

Отборът на Банско победи с 2:1 дублиращия отбор на Левски в контрола, която се игра на стадион “Свети Петър” в едноименния курортен град. Това бе последната контрола за банскалии, които стартират новия сезон в Югозападната Трета лига на 1 август с домакинство срещу новака Етрополе.

Голяма част от двубоя премина при сериозен дъжд, но това не попречи на качеството на играта. В 25-ата минута гостите откриха резултата след добра контраатака през цетъра, последвало подаване на лявото крило. От там футболист на сините бе дублиран от свой съотборник, последва центриране във вратарското поле, а там играч на Левски бе оставен непокрит и прати топката във вратата.

Съвсем скоро обаче в 27-ата минута домакините изравниха. Вратарят на гостите сбърка при изнасянето на топката, Виктор Ергин пресече паса, влезе отляво в наказателното поле и с прехвърлящ удар направи резултата 1:1.

В 57-ата минута банскалии стигнаха до пълен обрат. След изпълнение на ъглов удар отдясно, Тодор Пасков с глава прати безпощадно топката във вратата на гостите от София.

В 60-ата минута Банско пропусна още една възможност да вкара нов гол, след като Тодор Пасков стреля отблизо, но над вратата. До края на полувремето и двата тима организираха добри атаки, но резултатът остана непроменен.

Така момчетата от курортния град завършиха подготовката си с три победи, които дойдоха в последователни мачове срещу Струмска Слава (4:2), ФК Кюстендил (3:1) и днешният срещу Левски II (2:1). Преди това бяха регистрирани поражения от ОФК Костинброд (0:1), косовския Дукаджини (1:3) и Ботев Ихтиман (1:2). Също така отборът от югозапада направи и нулево равенство с Беласица.



СНИМКА: ФК Банско

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