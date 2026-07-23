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Сабльорките Вероника Василева и Емма Нейкова преодоляха предварителната фаза на Световното по фехтовка

  • 23 юли 2026 | 11:24
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Българските състезателки на сабя Вероника Василева и Емма Нейкова преодоляха предварителната фаза на световното първенство по фехтовка в Хонконг. Василева записа победи над Аахри Аахри (Индия) с 15:6 и над Деспина Георгиаду (Гърция) с 15:9. Нейкова пък почиваше в първия кръг от пресявките, а във втория надделя над представителката на домакините И Чин Лау с 15:11.

Така те се присъединиха към Йоана Илиева и Олга Храмова, които започват директно от 1/32-финалите на 26 юли.

Илиева е поставена под номер 2 и ще стартира във финалната елиминационна фаза на надпревара срещу Виктория Коротченко (Украйна). Първа съперничка на Храмова пък ще бъде Ана Шпис (Унгария).   Василева ще има най-тежката задача да се изправи срещу защитаващата титлата си от Тбилиси 2025 и олимпийска шампионка от Рио 2016 Яна Егорян (Русия),  номер 1 в основната схема, а противничка на Нейкова ще бъде Цимиао Пан (Китай).

Българските национали на шпага Йордан Гълъбов и Рахим Рашайда загубиха първите си мачове в пресявките и отпаднаха.

Гълъбов претърпя поражение с 11:15 от поляка Дамиан Михалак, а Рашайда беше елиминиран със същия резултат от състезаващия се за Канада Цзунчжъ Шан.

Така те не успяха да се класират за основната фаза с 64 състезатели, като Гълъбов завърши на 129-о място, а Рашайда е 164-и от 225 участващи.

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