Бобан Марянович подписа с отбор от Филипините

Бившият център от НБА Бобан Марянович подписа краткосрочен договор с филипинския отбор СГА, за да го представлява в престижния турнир за Купата на Уилям Джоунс в Тайван. Международният турнир с покани ще се проведе от 13 до 23 август в зала "Синчжуан" в град Ню Тайпе.

За последно 37-годишният баскетболист игра за Перспектива Илирия през сезон 2025/26. В осем мача от Адриатическата лига Мариянович записа средно по 13,4 точки и 6,6 борби за 22,5 минути игра, като стрелбата му от игра бе 56,2%.

Преди да се присъедини към словенския клуб, той имаше кратки престои в китайския Чжъцзян Лайънс и турския Фенербахче. През кампания 2024/25 Марянович взе участие в шест мача от Евролигата за Фенербахче, в които постигна по 4,0 точки и 3,5 борби за малко над 10 минути на паркета.

Високият 224 сантиметра център прекара девет сезона в НБА, след като се присъедини към Сан Антонио Спърс през 2015 г. Марянович също така е носил екипите на Детройт Пистънс, Лос Анджелис Клипърс, Филаделфия 76ърс, Далас Маверикс и Хюстън Рокетс.

Той има 331 мача в редовния сезон, от които 25 като титуляр, като записва средни показатели в кариерата си от 5,5 точки и 3,6 борби при 57,8% успеваемост на стрелбата.

Последният му сезон в НБА беше с Хюстън през 2023/24 г., когато записа средно по 3,2 точки и 2,3 борби в 14 изиграни срещи.

Преди да се премести в Съединените щати, Марянович се утвърди като един от водещите центрове в европейския баскетбол. Той е изиграл 54 мача в Евролигата за ЦСКА Москва, Жалгирис, Цървена звезда и Фенербахче, като е постигнал средно по 11,0 точки, 7,5 борби и коефициент на полезно действие 16,3.

Най-силният му сезон беше с Цървена звезда през 2014/15 г., когато записа средно по 16,6 точки и 10,7 борби в 24 мача и си спечели място в идеалния отбор на Евролигата.

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