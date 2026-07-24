Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Бостън Селтикс удължи договора на Джордан Уолш

Бостън Селтикс удължи договора на Джордан Уолш

  • 24 юли 2026 | 12:14
  • 129
  • 0
Бостън Селтикс удължи договора на Джордан Уолш

Бостън Селтикс удължи договора на Джордан Уолш до края на сезон 2029/30, съобщава ESPN.

"Келтите" са предложили контракт, който ще донесе 15 милиона долара за три години на 22-годишния американец, който може да играе като гард и крило.

През миналия сезон Уолш се превърна във важен играч от ротацията на състава на Бостън и записа рекордни показатели за кариерата си - 5,4 точки и 4 борби средно за 68 мача, включително 25 като титуляр. Той също така подобри стрелбата си отдалеч и вкара 38% от опитите си от тройката.

Джордан Уолш беше избран от Сакраменто Кингс във втория кръг от драфта на новобранците през 2023 година, но правата му веднага бяха придобити от Селтикс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

  • 24 юли 2026 | 11:36
  • 4015
  • 18
Тина Димитрова е новият спортен директор на Локомотив Пловдив

Тина Димитрова е новият спортен директор на Локомотив Пловдив

  • 23 юли 2026 | 19:54
  • 3678
  • 3
Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

  • 23 юли 2026 | 19:26
  • 15472
  • 10
Партизан взе официално италиански национал

Партизан взе официално италиански национал

  • 23 юли 2026 | 16:15
  • 760
  • 0
Гаф в YouTube постави ЛеБрон Джеймс в центъра на нови трансферни слухове

Гаф в YouTube постави ЛеБрон Джеймс в центъра на нови трансферни слухове

  • 23 юли 2026 | 12:23
  • 1365
  • 0
Бивш играч на Денвър Нъгетс арестуван за кражба на водка

Бивш играч на Денвър Нъгетс арестуван за кражба на водка

  • 23 юли 2026 | 12:06
  • 1265
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

  • 24 юли 2026 | 12:28
  • 104
  • 0
Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

  • 24 юли 2026 | 11:36
  • 4015
  • 18
ЦСКА пусна билетите за Карабах, отвори три сектора, засега

ЦСКА пусна билетите за Карабах, отвори три сектора, засега

  • 24 юли 2026 | 11:07
  • 4945
  • 14
Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

  • 24 юли 2026 | 12:11
  • 1391
  • 0
Арда и Славия откриват кръга със сблъсък в Кърджали

Арда и Славия откриват кръга със сблъсък в Кърджали

  • 24 юли 2026 | 07:17
  • 7139
  • 17
Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

  • 24 юли 2026 | 06:14
  • 10709
  • 4