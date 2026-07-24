Бостън Селтикс удължи договора на Джордан Уолш

Бостън Селтикс удължи договора на Джордан Уолш до края на сезон 2029/30, съобщава ESPN.

"Келтите" са предложили контракт, който ще донесе 15 милиона долара за три години на 22-годишния американец, който може да играе като гард и крило.

През миналия сезон Уолш се превърна във важен играч от ротацията на състава на Бостън и записа рекордни показатели за кариерата си - 5,4 точки и 4 борби средно за 68 мача, включително 25 като титуляр. Той също така подобри стрелбата си отдалеч и вкара 38% от опитите си от тройката.

Джордан Уолш беше избран от Сакраменто Кингс във втория кръг от драфта на новобранците през 2023 година, но правата му веднага бяха придобити от Селтикс.

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Снимки: Gettyimages