Александър Везенков е в състава за предварителните квалификации за Евробаскет 2029

Баскетболната звезда Александър Везенков ще бъде част от състава на националния отбор на България в предстоящата подготовка за втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, съобщиха от БФБаскетбол.

Освен 30-годишния играч на Олимпиакос, в групата са още новият му съотборник в гръцкия гранд - Коди Милър-Макинтайър, както и наскоро натурализираният американец Умоджа Гибсън. 20-годишният Александър Гавалюгов, който дебютира за представителния отбор на страната ни в началото на месеца при победата срещу Норвегия, също ще бъде на разположение.

19-годишният Теодор Трифонов, който играе в мадридската Spanish Basketball Academy (SBA), ще получи шанс да направи дебют за мъжката селекция на България.

Съставът ще се събере на 10 август за лагер в Самоков за началото на подготовката за първата среща от група D в следващия етап от предварителните пресявки за континенталната надпревара в Испания, Гърция, Словения и Естония. Първата среща на "лъвовете" е с Румъния и ще се проведе на 30 август в румънския град Тулча.

Старши треньорът Любомир Минчев избра състезателите, на които ще се довери за тази кампания. Подготовката на тима включва контролна среща срещу Полша на 18 август в Краков, турнир в Словакия между 19 и 21 август, две проверки в "Арена СамЕЛион" в Самоков срещу Ангола и Словакия на 20 и 21 август и тренировъчен лагер в Русе между 24 и 28 август.

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