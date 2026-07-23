Роналдо и Роберто Карлош купуват бразилски клуб

Бразилските легенди Роналдо и Роберто Карлош участват в сделка за закупуването на футболния клуб Интернасионал Лимейра, който се състезава в третото ниво на бразилския футбол.

„В момента Роналдо и аз купуваме Интернасионал Лимейра заедно с Енрико и двама наши партньори. Намерението ми е да опозная по-добре клубовете от провинцията, за да им помогна както в търсенето на спонсори, така и във възраждането на футбола в регионите до нивото, на което беше по наше време“, цитира “Марка” думите на бившия защитник на Реал Мадрид.

DE OLHO NA SÉRIE C! 👀💸 Roberto Carlos confirmou que será sócio de Ronaldo Fenômeno na compra da SAF da Inter de Limeira. O projeto prevê um investimento de R$ 454 milhões em dez anos para reorganizar o clube e levá-lo de volta à elite do futebol brasileiro.



Acompanhe o… pic.twitter.com/EbXh3iqwTV — BandSports (@bandsports) July 22, 2026

Роналдо и Роберто Карлош възнамеряват да се заемат с развитието на регионалния футбол в Бразилия, да съдействат за подготовката на играчи за националния отбор и да помагат на местните клубове при реорганизацията им.

Роналдо вече има опит в управлението на футболен клуб. Феномена притежаваше контролния пакет акции в испанския Валядолид.

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