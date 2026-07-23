Венеция счупи трансферния си рекорд с нигерийски национал

Венеция финализира трансфера на Акор Адамс, като нигерийският нападател се превърна в най-скъпото попълнение в историята на клуба.

Бившият футболист на Севиля премина задължителните медицински прегледи и подписал четиригодишен договор на стойност 1,5 милиона евро на сезон.

Трансферната сума е 17 милиона евро плюс бонуси – безпрецедентна цифра за клуба, който си осигури промоция обратно в Серия "А" през миналия сезон.

Нападателят, който играе предимно с десния крак, притежава внушителна физика и отличен нюх към гола. Той си изгради име в Ла Лига, след като се присъедини към Севиля от Монпелие през януари 2025 г., завършвайки миналия сезон с 10 гола и 3 асистенции в 36 мача.

🚨🇳🇬 TRANSFER TRACKER: Earlier today — The Moment Akor Adams leaves Sevilla for Venezia.



✍️ The Super Eagles striker is expected to complete a move to the Italian side in a deal worth around €23 million.



🇮🇹 A new challenge in Serie A awaits the Nigerian forward as Venezia… pic.twitter.com/fwCP9rd4k0 — Naija Footy (@TheNaijaFooty) July 22, 2026

Треньорът Джовани Стропа изрази задоволство от работата на клуба и посочи къде трябва да се насочат следващите усилия. „Потвърждавам: той е важен играч, който ще ни помогне много“, заяви Стропа.

„Имаме някои пропуски в защита, ще се опитаме да помислим за това. Не ме бива в назоваването на имена; със сигурност спортният директор Антонели държи и портфейла, така че ще видим какво ще успее да направи. Много съм доволен от работата на клуба", добави специалистът.

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