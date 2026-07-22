БФВ посрещна тържествено бронзовите медалисти от Евроволей U18

Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години беше официално посрещнат след спечелените бронзови медали на Европейското първенство в Италия. Специалната церемония се проведе в зала "Христо Ботев", където младите национали и треньорският щаб получиха почетни благодарствени плакети от Българската федерация по волейбол за своето достойно представяне и постигнатия успех.

На събитието присъстваха президентът на БФВ Любомир Ганев, първият вицепрезидент на федерацията Петър Кънев, членовете на Управителния съвет на БФВ Николай Иванов и Димо Тонев, както и административният директор на федерацията Станислав Николов. В залата бяха още родителите и близките на състезателите, представители на медиите и други гости, дошли да поздравят младите волейболисти за представянето на шампионата.

По време на церемонията всички състезатели и членове на треньорския щаб бяха извикани индивидуално на сцената, където получиха почетни плакети.

Адриан Ганев и Никола Градинаров получиха индивидуални награди и бяха избрани в идеалния отбор на Европейското първенство. Българските национали се наредиха сред лидерите в няколко индивидуални статистически показатели.

В рамките на церемонията приветствия към отбора отправиха президентът на БФВ Любомир Ганев, представители на федерацията, селекционерът Мирослав Живков и капитанът Никола Великов, които благодариха на състезателите за отдадеността, професионализма и достойното представяне с националния екип.

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