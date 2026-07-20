Тежки съперници чакат България на Купата на нациите по eSports

След като българският национален отбор по Counter-Strike си осигури място на финалите на първото издание на Купата на нациите по електронни спортове, стана ясно, че през ноември в Рияд го очаква сериозна конкуренция.С

България се класира за Купата на нациите по електронни спортове

Сред 24-те участници са водещи сили като Германия, Франция, Дания, Полша, Бразилия, САЩ и Канада, както и състави с утвърдени професионални играчи като Румъния, Литва, Турция и Казахстан.

Финалният турнир ще се проведе от 10 до 15 ноември с награден фонд от 1,32 млн. долара. Отборите ще бъдат разпределени в четири групи, а най-добрите ще продължат към елиминационната фаза.

Снимка: HLTV

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