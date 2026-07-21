Иван Узунов е новото попълнение на Добруджа 07

Един от най-талантливите млади разпределители в България – Иван Узунов, ще носи екипа на Добруджа 07 през новия сезон.

Роденият през 2007 година в Добрич волейболист за първи път ще играе за отбора на родния си град. Първите си стъпки във волейбола прави във Виктория Волей, а през последните два сезона защитава цветовете на Дея Спорт (Бургас).

Узунов е неизменна част и от националните гарнитури на България. През 2023 година е разпределител на отбора до 17 години, който печели балканската титла и достига до финал на Европейското първенство. През миналата година получава отличието за най-добър разпределител на Балканското първенство за мъже до 19 години. През тази година бе част от националния отбор на България на европейското първенство за мъже до 22 години в Португалия.

“Добре дошъл, Иване! Пожелаваме ти здраве, успешен сезон и много победи с екипа на Добруджа 07!”, написаха от клуба в Добрич.

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