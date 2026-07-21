Балкан взе бивш национал

Георги Пашов ще играе за Балкан (Ботевград) през новия сезон на Югозападната Трета лига. Той е бивш национал на България, играл е и за младежкия и юношеския национален отбор на страната. 36-годишния десен защитник е обличал екипите на Славия (София), Локомотив (Пловдив), Етър, Монтана, Добруджа, Чавдар (Етрополе). В чужбина е бил част от съставите на Арарат (Ереван, Армения), Жетису (Казахстан), румънските Академика (Клинчени), Петролул (Плоещ) и Бъзъу. През последната кампания беше част от едноименния тим на Костинброд.