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Бивш национал стана баща

  • 21 юли 2026 | 17:06
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Бивш национал стана баща

Бившият национал Велизар Чернокожев стана баща за първи път. Диагоналът и красивата му половинка Божидара се сдобиха с дъщеричка. Новината съобщиха щастливите родители с публикация в социалните мрежи.

Момиченцето носи името Теодора и има перфектни мерки - тежи 3200 г и е висока 50 см.

Малката принцеса се е родила на 9 юни, "с изгрева в 06:00 ч." - в столичната МБАЛ Надежда, с неотлъчното присъствие на таткото.

Родителите благодарят на екипа на ак. Надежда Стаменова и д-р Красина Личева - Късовска.

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