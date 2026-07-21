Бивш национал стана баща

Бившият национал Велизар Чернокожев стана баща за първи път. Диагоналът и красивата му половинка Божидара се сдобиха с дъщеричка. Новината съобщиха щастливите родители с публикация в социалните мрежи.
Момиченцето носи името Теодора и има перфектни мерки - тежи 3200 г и е висока 50 см.
Малката принцеса се е родила на 9 юни, "с изгрева в 06:00 ч." - в столичната МБАЛ Надежда, с неотлъчното присъствие на таткото.
Родителите благодарят на екипа на ак. Надежда Стаменова и д-р Красина Личева - Късовска.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google