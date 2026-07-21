Обещаният трилър в Слънчев бряг се случи, Згуров/Антов и Киндова/Миу грабнаха златото

Петият кръг от Grifid Masters - официалното държавно първенство по плажен волейбол за мъже и жени, изпълни обещанието си да е интересен и вълнуващ. Турнирът в Слънчев бряг имаше заявка да е най-силният при мъжете от началото на сезона и това се потвърди още в съботния ден, когато фаворитите за победата Димитър Калчев и Димитър Механджийски приключиха участието си още в четвъртфиналите след поражение с 1:2 от Денис Карягин и Калоян Вълчинов.

В неделя картината не бе по-различна и драмата се настани удобно на прекрасния пясък на Kikki Beach. В полуфиналите Константин Митев и Валентин Братоев надиграха Карягин и Вълчинов с 2:0 (21:11, 21:17), а в другата среща Георги Антов и Захари Згуров имаха нужда от тайбрек, за да пречупят Борис Георгиев и Денислав Димитров с 2:1 (21:14, 13:21, 15:12).

Така във финала в страхотна схватка един срещу друг застанаха опитът и младостта. Първият сет бе за Митев/Братоев, но младите им съперници запазиха самообладание и спечелиха втората част. Тайбрекът донесе истинска драма и в крайна сметка титла за Згуров/Антов след 16:14. Бронзът бе за Карягин/Вълчинов, които надиграха Георгиев/Димитров също с 2:1 (21:17, 19:21, 15:12).

При дамите схемата изправи две от двойките-фаворити за медалите - Ирена Мишонова/Славина Колева и Ивет Гавраилова/Антония Николова едни срещу други още в четвъртфиналите и младите варненки Гавраилова и Николова успяха да направят важната крачка към неделния ден. В полуфиналите обаче те загубиха от съгражданките си Свилена Стоянова и Елица Христова. Така в битката за бронза Гавраилова/Николова трябваше да срещнат Ева и Вероника Петрови. За двете съфамилнички това бе последен шанс за медал преди заминаването на Вероника за САЩ, но уви - този сезон явно не е било писано. Те изгубиха битката драматично с 1:2.

В спора за златото Дарина Киндова продължи своята 100-процентова успеваемост в Grifid Masters независимо от съотборничката си. В тандем с румънката Йоана Миу те спечелиха титлата с убедително 2:0 (21:13, 21:18) срещу Христова и Стоянова.

Следващата спирка на Тур-а е в красивия родопски Смолян на 9 август, където ще бъде припомнена традицията от някои от първите големи състезания по плажен волейбол в България. Срещите за разпределение на медалите по традиция ще бъдат излъчени на живо в ефира на телевизия РИНГ.

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