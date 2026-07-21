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  3. ЛА Лейкърс се подсили със специалист в защита

ЛА Лейкърс се подсили със специалист в защита

  • 21 юли 2026 | 10:36
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ЛА Лейкърс се подсили със специалист в защита

Свободният агент Матис Тайбул ще подпише едногодишен договор на стойност 3,3 милиона долара с Лос Анджелис Лейкърс, съобщава ESPN.

29-годишното крило, който два пъти е бил избиран във втория идеален дефанзивен отбор на НБА, е провел разговори със старши треньора Джей Джей Редик и Лука Дончич относно преминаването си в състава на калифорнийци.

Тайбул е останал доволен от предложената му роля в защитата на "Eзерняците" и се е съгласил да премине в отбора, след като през миналите четири и половина сезона носеше екипа на Портланд Трейл Блейзърс.

Бившият играч на Филаделфия 76ърс, избран в драфта на НБА през 2019 година от Бостън Селтикс, има 377 мача в лигата, в които е реализирал средно по 5 точки, 2 борби и 1,1 асистенции. През миналите две кампании той стреля с 41,8% успеваемост от тройката, но игра едва 45 пъти.

Матис Тайбул е седмото ново попълнение за Лейкърс през лятото, след като тимът вече привлече Зайър Уилямс, Уокър Кеслър, Сандро Мамукелашвили, Колин Секстън, Куентин Граймс и Кевон Лууни.

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Снимки: Gettyimages

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