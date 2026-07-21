ЛА Лейкърс се подсили със специалист в защита

Свободният агент Матис Тайбул ще подпише едногодишен договор на стойност 3,3 милиона долара с Лос Анджелис Лейкърс, съобщава ESPN.

29-годишното крило, който два пъти е бил избиран във втория идеален дефанзивен отбор на НБА, е провел разговори със старши треньора Джей Джей Редик и Лука Дончич относно преминаването си в състава на калифорнийци.

Тайбул е останал доволен от предложената му роля в защитата на "Eзерняците" и се е съгласил да премине в отбора, след като през миналите четири и половина сезона носеше екипа на Портланд Трейл Блейзърс.

Thybulle, a two-time All-Defense team member, spoke with JJ Redick and Luka Doncic about the Lakers desire to sign him and his role during free agency and chose the opportunity on Monday. Thybulle shot 41.8% from 3 over the last two years across 45 games -- and led the NBA in… https://t.co/yTvqUNQ8uF — Shams Charania (@ShamsCharania) July 20, 2026

Бившият играч на Филаделфия 76ърс, избран в драфта на НБА през 2019 година от Бостън Селтикс, има 377 мача в лигата, в които е реализирал средно по 5 точки, 2 борби и 1,1 асистенции. През миналите две кампании той стреля с 41,8% успеваемост от тройката, но игра едва 45 пъти.

Матис Тайбул е седмото ново попълнение за Лейкърс през лятото, след като тимът вече привлече Зайър Уилямс, Уокър Кеслър, Сандро Мамукелашвили, Колин Секстън, Куентин Граймс и Кевон Лууни.

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Снимки: Gettyimages