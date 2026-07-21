16 българчета започнаха с победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

16 български тенисисти (осем юноши и осем девойки) постигнаха победи на старта на основните схеми на международния турнир от категория J30 от веригата World Tennis Tour Juniors в София.

Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Диана". Състезателите са разпределени в осем групи по четирима при юношите и по четири при девойките, като победителите във всяка група ще се класират за четвъртфиналите.

Победи при юношите през вчерашния ден записаха Борис Начев, Димитър Топчийски, Кристиан Стефанов, Борис Борисов, Марин Абаджиев, Якуб Ясин, Мартин Бонев и Добромир Манолов, а при девойките – Андрея Глушкова, Елена Пападопулу, Александра Момчилова, Радост Тихомирова, Антония Станева, Мелани Стоичкова, Зара Минева и Симона Попова.

Резултати от първия кръг в груповата фаза

Юноши

Група А

Борис Начев (България) – Тимо Винар (Франция) 6:3, 6:2

Виторио Джилерио (Италия) – Тудор Амитителоае (Румъния) 6:3, 6:4

Група B

Петър Иванчев (България) – Диего Мазера (Италия) 7:6(5), 2:6, 11:13

Момчил Марков (България) – Дмитро Малиев (Украйна) 6:0, 2:6, 8:10

Група C

Димитър Топчийски (България) – Алберто Николини (Италия) 4:6, 6:2, 10:7

Джошуа Оливър Зап (Швейцария) – Яков Лифчиц (Израел) 6:0, 6:4

Група D

Кристиан Стефанов (България) – Матей Суку (Румъния) 7:5, 6:3

Борис Борисов (България) – Джорджо Гия (Италия) 4:6, 7:6(3), 10:8

Група E

Марин Абаджиев (България) – Раул Бардак (Румъния) 6:2, 6:4

Якуб Ясин (България) – Паоло Манджанте (Италия) 5:7, 6:3, 12:10

Група F

Мартин Бонев (България) – Мартин Валеов (България) 6:2, 6:2

Ноа Брунер (Австрия) – Виторио Пелуфо (Италия) 6:0, 6:1

Група G

Добромир Манолов (България) – Сандро Вебер (Швейцария) 7:6(5), 6:7(3), 10:5

Рикардо Понтиджа (Италия) – Александър Пономарьов (Русия) 7:5, 7:6(4)

Група H

Георги Георгиев (България) – Георги Красутин (Русия) 6:1, 6:3

Лукас Мьорлен (Швейцария) – Давид Черчел (Румъния) 7:5, 6:3

Девойки

Група А

Андрея Глушкова (България) – Ива Йорданова (България) 6:0, 7:6(2)

Мария Гарбарини (Италия) – Анабел Флетчър (Великобритания) 6:3, 6:4

Група B

Елена Пападопулу (България) – Илинка Ница (Румъния) 6:1, 3:6, 10:4

Джулия Фиоренца (Италия) – Елена Титова (Русия) 6:3, 6:1

Група C

Александра Момчилова (България) – Ванеса Вишновска (Чехия) 7:6(3), 6:2

Алексия Мария Брабете (Румъния) – Саанви Мисра (Индия) 6:1, 6:1

Група D

Радост Тихомирова (България) – Луана Андрея Йонеску (Румъния) 7:6(7), 6:4

Нина Поздняк (Русия) – Аврора Ди Гаетано (Италия) 6:3, 6:1

Група E

Кристина Кънева (България) – Анна Башкатова (Украйна) 2:6 и отказване на Кънева

Катерина Петре (Румъния) – Радостина Шопова (Великобритания) 7:6(7), 6:4

Група F

Антония Станева (България) – Ниа Естел Николова (Германия) 6:4, 6:3

Мелани Стоичкова (България) – Евелина Йоана Бичир (Румъния) 6:3, 6:4

Група G

Зара Минева (България) – Виктория Николова (България) 4:6, 6:3, 10:4

София Яроцка (Украйна) – Теодора Петре (Румъния) 6:1, 6:2

Група H

Симона Попова (България) – Анастасия Архипова (Украйна) 6:2, 6:2

Мария Магдалена Янакиева (България) – Патриша Кручиат (Румъния) 2:6, 2:6

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