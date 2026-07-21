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  3. Елизара Янева отпадна на WTA 125 турнир в Италия

Елизара Янева отпадна на WTA 125 турнир в Италия

  • 21 юли 2026 | 08:47
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Елизара Янева отпадна на WTA 125 турнир в Италия

Първата ракета на България Елизара Янева отпадна в първия кръг на сингъл на турнира от сериите WTA 125 на клей в Палермо (Италия) с награден фонд от 100 хиляди долара.

Поставената под №8 Янева отстъпи пред представителката на домакините Федерика Урджези със 7:5, 6:7(2), 1:6 за два часа и 19 минути игра.

Българката изостана с два пробива и 1:4 в началото на мача, върна единия пробив за 2:4, а след 3:5 спечели четири поредни гейма и спечели първия сет със 7:5.

Янева загуби подаването си още в първия гейм на втората част, но направи обрат за 4:2. След това обаче тя допусна изравняване при 4:4. До края на сета не бяха реализирани нови пробиви и така се стигна до тайбрек, който националката загуби с 2:7 точки.

Това се отрази на играта на Янева в решителния трети сет. Българката изостана с 0:3, а след 1:3 загуби още три поредни гейма за крайното 1:6.

Днес Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста, като се изкачи до №186.

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