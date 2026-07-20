Националният отбор за момичета под 16 години отпътува за Балканиадата в Гърция

Националният отбор на България за момичета под 16 години отпътува за Балканиадата, която ще се проведе в гр. Гревена, Гърция. Тимът, воден от селекционера Евелина Цветанова, ще участва в турнира в периода 21–25 юли 2026 г.
По време на надпреварата младите ни националки ще се изправят срещу отборите на Турция, Румъния, Сърбия, домакина Гърция и Черна гора.
Състав на България:
Разпределителки:
Любена Тодорова – ЦПВК
Лора Родопска – Марица Пловдив (к)
Диагонали:
Пламена Eринкова – Марица Пловдив
Сиана Кацарска – Казанлък
Деа Ананиева – ЦПВК
Посрещачки:
Мария Бакова – Марица Пловдив
Димана Цветкова – Любо Ганев Автосвят
Радостина Добрева – Левски София
Елица Танева – ЦПВК
Централни блокировачки:
Александра Занова – ЦПВК
Матеа Косева – Берое
Валентина Рогачева – ЦСКА
Либеро:
Елена Габерова – Марица Пловдив; Никол Данчева – Марица Пловдив
Програма на България:
• 21.07 – България – Турция – 17:30 ч.
• 22.07 – България – Румъния – 17:30 ч.
• 23.07 – България – Сърбия – 17:30 ч.
• 24.07 – България – Гърция – 20:30 ч.
• 25.07 – България – Черна гора – 17:30 ч.
Националките ще открият участието си в турнира с двубой срещу Турция на 21 юли от 17:30 ч., а в следващите дни ще премерят сили последователно с Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора. Българският тим ще се стреми към силно представяне срещу едни от най-конкурентните школи на Балканите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google