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Националният отбор за момичета под 16 години отпътува за Балканиадата в Гърция

  • 20 юли 2026 | 15:36
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Националният отбор за момичета под 16 години отпътува за Балканиадата в Гърция

Националният отбор на България за момичета под 16 години отпътува за Балканиадата, която ще се проведе в гр. Гревена, Гърция. Тимът, воден от селекционера Евелина Цветанова, ще участва в турнира в периода 21–25 юли 2026 г.

По време на надпреварата младите ни националки ще се изправят срещу отборите на Турция, Румъния, Сърбия, домакина Гърция и Черна гора.

Състав на България:

Разпределителки:

Любена Тодорова – ЦПВК
Лора Родопска – Марица Пловдив (к)

Диагонали:

Пламена Eринкова – Марица Пловдив
Сиана Кацарска – Казанлък
Деа Ананиева – ЦПВК

Посрещачки:

Мария Бакова – Марица Пловдив
Димана Цветкова – Любо Ганев Автосвят
Радостина Добрева – Левски София
Елица Танева – ЦПВК

Централни блокировачки:

Александра Занова – ЦПВК
Матеа Косева – Берое
Валентина Рогачева – ЦСКА

Либеро:

Елена Габерова – Марица Пловдив; Никол Данчева – Марица Пловдив

Програма на България:

• 21.07 – България – Турция – 17:30 ч.

• 22.07 – България – Румъния – 17:30 ч.

• 23.07 – България – Сърбия – 17:30 ч.

• 24.07 – България – Гърция – 20:30 ч.

• 25.07 – България – Черна гора – 17:30 ч.

Националките ще открият участието си в турнира с двубой срещу Турция на 21 юли от 17:30 ч., а в следващите дни ще премерят сили последователно с Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора. Българският тим ще се стреми към силно представяне срещу едни от най-конкурентните школи на Балканите.

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