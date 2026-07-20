Националният отбор за жени под 17 години отпътува за Балканиадата в Косово

Националният отбор на България за момичета под 17 години отпътува за Балканиадата, която ще се проведе в гр. Феризай, Косово. Тимът, воден от селекционера Антон Василиев, ще участва в турнира в периода 21-25 юли 2026 г.
По време на надпреварата младите националки ще премерят сили с отборите на Албания, Молдова, Черна гора, Турция и домакина Косово.
Състав на България:
Разпределители:
Виолина Димитрова – ЦПВК
Мария Атанасова – Марица Пловдив
Централни блокировачки:
Бояна Тодорова – Левски София
Елица Георгиева – ЦПВК
Анна Мария Чомакова – Марица Пловдив
Посрещачки:
Габриела Петкова – ЦСКА
Емилия Топалова – Марица Пловдив
Красимира Гарова – Левски София
Мартина Лазарова – ВАСК
Елия Канева – Марица Пловдив
Диагонали:
Дарина Иванова – Марица Пловдив
Адриана Алексиева – Левски София
Либеро:
Магдалена Богданова – Левски София
Йоана Налбантова – Марица Пловдив
Програма на България:
• 21.07 – България – Албания – 18:30 ч.
• 22.07 – България – Молдова – 21:00 ч.
• 23.07 – България – Косово – 18:30 ч.
• 24.07 – България – Турция – 16:00 ч.
• 25.07 – България – Черна гора – 13:00 ч.
Българският тим ще започне участието си на Балканиадата с двубой срещу Албания на 21 юли от 18:30 ч. В следващите дни националките ще се изправят последователно срещу Молдова, домакина Косово, Турция и Черна гора в битка за челните позиции в турнираДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google