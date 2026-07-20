Националният отбор за жени под 17 години отпътува за Балканиадата в Косово

Националният отбор на България за момичета под 17 години отпътува за Балканиадата, която ще се проведе в гр. Феризай, Косово. Тимът, воден от селекционера Антон Василиев, ще участва в турнира в периода 21-25 юли 2026 г.

По време на надпреварата младите националки ще премерят сили с отборите на Албания, Молдова, Черна гора, Турция и домакина Косово.

Състав на България:

Разпределители:

Виолина Димитрова – ЦПВК

Мария Атанасова – Марица Пловдив

Централни блокировачки:

Бояна Тодорова – Левски София

Елица Георгиева – ЦПВК

Анна Мария Чомакова – Марица Пловдив

Посрещачки:

Габриела Петкова – ЦСКА

Емилия Топалова – Марица Пловдив

Красимира Гарова – Левски София

Мартина Лазарова – ВАСК

Елия Канева – Марица Пловдив

Диагонали:

Дарина Иванова – Марица Пловдив

Адриана Алексиева – Левски София

Либеро:

Магдалена Богданова – Левски София

Йоана Налбантова – Марица Пловдив

Програма на България:

• 21.07 – България – Албания – 18:30 ч.

• 22.07 – България – Молдова – 21:00 ч.

• 23.07 – България – Косово – 18:30 ч.

• 24.07 – България – Турция – 16:00 ч.

• 25.07 – България – Черна гора – 13:00 ч.

Българският тим ще започне участието си на Балканиадата с двубой срещу Албания на 21 юли от 18:30 ч. В следващите дни националките ще се изправят последователно срещу Молдова, домакина Косово, Турция и Черна гора в битка за челните позиции в турнира

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