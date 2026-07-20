Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Националният отбор за жени под 17 години отпътува за Балканиадата в Косово

Националният отбор за жени под 17 години отпътува за Балканиадата в Косово

  • 20 юли 2026 | 15:21
  • 185
  • 0
Националният отбор за жени под 17 години отпътува за Балканиадата в Косово

Националният отбор на България за момичета под 17 години отпътува за Балканиадата, която ще се проведе в гр. Феризай, Косово. Тимът, воден от селекционера Антон Василиев, ще участва в турнира в периода 21-25 юли 2026 г.

По време на надпреварата младите националки ще премерят сили с отборите на Албания, Молдова, Черна гора, Турция и домакина Косово.

Състав на България:

Разпределители:

Виолина Димитрова – ЦПВК
Мария Атанасова – Марица Пловдив

Централни блокировачки:

Бояна Тодорова – Левски София
Елица Георгиева – ЦПВК
Анна Мария Чомакова – Марица Пловдив

Посрещачки:

Габриела Петкова – ЦСКА
Емилия Топалова – Марица Пловдив
Красимира Гарова – Левски София
Мартина Лазарова – ВАСК
Елия Канева – Марица Пловдив

Диагонали:

Дарина Иванова – Марица Пловдив
Адриана Алексиева – Левски София

Либеро:

Магдалена Богданова – Левски София
Йоана Налбантова – Марица Пловдив

Програма на България:

• 21.07 – България – Албания – 18:30 ч.

• 22.07 – България – Молдова – 21:00 ч.

• 23.07 – България – Косово – 18:30 ч.

• 24.07 – България – Турция – 16:00 ч.

• 25.07 – България – Черна гора – 13:00 ч.

Българският тим ще започне участието си на Балканиадата с двубой срещу Албания на 21 юли от 18:30 ч. В следващите дни националките ще се изправят последователно срещу Молдова, домакина Косово, Турция и Черна гора в битка за челните позиции в турнира

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите

Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите

  • 20 юли 2026 | 06:34
  • 2588
  • 3
Вижте 1/4-финалите във Волейболната Лига на нациите при мъжете

Вижте 1/4-финалите във Волейболната Лига на нациите при мъжете

  • 20 юли 2026 | 06:27
  • 4053
  • 1
Полша удари САЩ в последния мач от основната фаза в Лигата

Полша удари САЩ в последния мач от основната фаза в Лигата

  • 20 юли 2026 | 06:18
  • 1218
  • 0
Словения приключи основната фаза във VNL с успех над Сърбия

Словения приключи основната фаза във VNL с успех над Сърбия

  • 20 юли 2026 | 04:17
  • 1891
  • 0
Волейболистите 10-и в световната ранглиста след Лигата на нациите

Волейболистите 10-и в световната ранглиста след Лигата на нациите

  • 20 юли 2026 | 03:08
  • 4441
  • 3
Алекс Николов: Не успяхме да свършим работата докрай, но се борихме

Алекс Николов: Не успяхме да свършим работата докрай, но се борихме

  • 20 юли 2026 | 02:20
  • 4209
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ

Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ

  • 20 юли 2026 | 13:10
  • 25510
  • 32
ЦСКА се размина с Фенербахче - ето съперника на "червените" при отстраняване на Карабах

ЦСКА се размина с Фенербахче - ето съперника на "червените" при отстраняване на Карабах

  • 20 юли 2026 | 14:25
  • 13990
  • 12
Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

  • 20 юли 2026 | 01:01
  • 137872
  • 1011
Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

  • 20 юли 2026 | 13:51
  • 8620
  • 4
Ударът, който сложи началото на баталните сцени след вчерашния финал

Ударът, който сложи началото на баталните сцени след вчерашния финал

  • 20 юли 2026 | 13:03
  • 18370
  • 31
Правилно ли бе отменен голът на Нико Уилямс

Правилно ли бе отменен голът на Нико Уилямс

  • 20 юли 2026 | 09:59
  • 14715
  • 43