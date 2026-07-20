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Отборът на надеждата завърши четвърти във Вроцлав

  • 20 юли 2026 | 11:31
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Отборът на надеждата завърши четвърти във Вроцлав

Националният „Отбор на надеждата“ записа най-доброто си класиране от трите си участия в силния международен турнир по стрийт футбол „Вроцлав Къп“ в Полша, след като завърши на четвърто място от общо 16 състава. В последния ден на състезанието българският тим записа две поредни загуби – 3:7 от САЩ в полуфиналите и 3:6 от домакина Полша в двубоя за третото място. 

Националите започнаха отлично двубоя си с американците, повеждайки в резултата с 3:1, като единственият гол на съперника дойде след изпълнение на дузпа. Впоследствие обаче тимът на САЩ постепенно пое инициативата, а „Отбор на надеждата“ започна да действа прибързано. Това доведе до пълен обрат в резултата и класиране на американците за финала, който впоследствие загубиха с 2:6 от шампиона Мексико. Двубоят за третото място заслужено беше спечелен от домакина Полша, който доминира над българския тип през целия мач. 

„Отбор на надеждата“ достигна до полуфиналите на „Вроцлав Къп“ 2026, след като завърши на втора позиция в група „А“ на турнира и в четвъртфиналите елиминира състава на Украйна с 4:3.

Тази година във „Вроцлав Къп“ участваха 16 мъжки и 8 женски отбора. В мъжкото направление се съревноваваха 4 полски и 12 чуждестранни състава, разделени по равно в четири групи. При жените титлата беше спечелена от домакина Полша, следван от Мексико и Румъния.

При първото си участие във „Вроцлав Къп“ през 2022 година „Отбор на надеждата“ завърши на седмо място в крайното класиране, а миналата година беше пети.

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