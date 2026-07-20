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Словения приключи основната фаза във VNL с успех над Сърбия

  • 20 юли 2026 | 04:17
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Словения приключи основната фаза във VNL с успех над Сърбия

Волейболистите от националния отбор на Словения приключиха с победа в основната фаза на тазгодишната Лига на нациите. Възпитаниците на Фабио Соли биха категорично домакините от Сърбия с 3:0 (25:19, 25:21, 25:22) в последния мач от турнира в Група 7 от последната трета седмица на Лигата, играна късно снощи пред около 2500 зрители в зала "Белградска Арена".

По този начин Словения, която е сигурна за финалния турнир в Нинбо (Китай), е на второ място в общото временно класиране на основната фаза с 10 победи, 2 загуби и 26 точки, но преди изиграването и на последната среща между САЩ и настоящия победител Полша.

Сърбия пък завършва на 11-а позиция в подреждането с 5 победи, 7 загуби и 16 точки.

Ник Муянович отново бе най-полезен за Словения със 17 точки (2 блока и 2 аса), а Рок Можич завърши с 14 точки за победата.

За тима на Сърбия Велико Машулович реализира 15 точки (2 блока), докато Павле Перич се отчете с 11 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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