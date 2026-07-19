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  3. Белгия срази Канада, Фере Регрес заби 20 точки и поведе при реализаторите

Белгия срази Канада, Фере Регрес заби 20 точки и поведе при реализаторите

  • 19 юли 2026 | 18:48
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Белгия срази Канада, Фере Регрес заби 20 точки и поведе при реализаторите

Отборът на Белгия победи Канада с 3:0 (25:22, 25:22, 25:19) в последния си мач от груповата фаза ва Лигата на нациите в Осака (Япония).

Белгия записа 4-и успех и с актив от 12 точки (4 победи, 8 загуби) заема 13-о място.

Канада финишира на 17-ата позиция и изпада от Лигата на нациите.

Фере Регерс заби 24 точки (2 аса, 2 блока) за успеха и излезе на първо място в класацията на реализаторите с 268 точки. Втори, но с мач по-малко е Александър Николов, който преди мача на България с Франция има реализирани 262 точки.

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