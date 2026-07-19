Починалият национал на Южна Африка към баща си: Не издържам повече

На 11 юли Джейдън Адамс, който играч за Южна Африка на Световното първенство, беше намерен мъртъв в дома си в Кейптаун. 25-годишният играч се е обадил на баща си преди смъртта си и няколко часа след спор с приятелката си. Разследването, което все още продължава, не е установило точните обстоятелства около смъртта му, но нови елементи биха могли да помогнат на разследващите да изяснят случая.

Журналистът Фабрицио Романо, който е специалист по трансферите, спомена няколко часа след смъртта на Адамс, че кончината на баба му е засегнала дълбоко играча на Мамелъди Съндаунс.

Медията „Нюз24“ обаче предлага друго възможно обяснение за смъртта на полузащитника. Твърди се, че Джейдън Адамс е провел обезпокоителен телефонен разговор с баща си в сутринта на трагедията, признавайки: „Татко, не издържам повече“. „Нюз24“ добавя също, че в нощта преди смъртта си 25-годишният мъж е имал ожесточен спор с приятелката си Акила Адендорф по време на излизане.

След като завърши на второ място в група А, Южна Африка отпадна на осминафиналите след загуба от Канада с 0:1 в мач, в който Джейдън Адамс остана на резервната скамейка.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google