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Починалият национал на Южна Африка към баща си: Не издържам повече

  • 19 юли 2026 | 18:08
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На 11 юли Джейдън Адамс, който играч за Южна Африка на Световното първенство, беше намерен мъртъв в дома си в Кейптаун. 25-годишният играч се е обадил на баща си преди смъртта си и няколко часа след спор с приятелката си. Разследването, което все още продължава, не е установило точните обстоятелства около смъртта му, но нови елементи биха могли да помогнат на разследващите да изяснят случая.

Журналистът Фабрицио Романо, който е специалист по трансферите, спомена няколко часа след смъртта на Адамс, че кончината на баба му е засегнала дълбоко играча на Мамелъди Съндаунс.

Медията „Нюз24“ обаче предлага друго възможно обяснение за смъртта на полузащитника. Твърди се, че Джейдън Адамс е провел обезпокоителен телефонен разговор с баща си в сутринта на трагедията, признавайки: „Татко, не издържам повече“. „Нюз24“ добавя също, че в нощта преди смъртта си 25-годишният мъж е имал ожесточен спор с приятелката си Акила Адендорф по време на излизане.

След като завърши на второ място в група А, Южна Африка отпадна на осминафиналите след загуба от Канада с 0:1 в мач, в който Джейдън Адамс остана на резервната скамейка.

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