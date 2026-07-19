Италия даде гейм на Куба, но се класира за финалите на VNL

Световният шампион Италия се класира за финалите на Волейболната лига на нациите през 2026 година., които ще се проведат в Нинбо, Китай, от 29 юли до 2 август. В „Асуе Арена“ възпитаниците на Фердинандо Де Джорджи победиха Куба с 3:1 (17:25, 25:19, 25:21, 25:17).

За Италия това е трета поредна победа в японската седмица от турнира и общо 8- успех в тазгодишното издание на Лигата на нациите. С този резултат Италия събра 26 точки и временно се изкачи на четвърто място в класирането, докато очаква изиграването на останалите мачове, които ще определят двойките за четвъртфиналите.

Треньорът Де Джорджи заложи на същия стартов състав от мача срещу Аржентина: Джанели като разпределител, Романо на поста диагонал, Лавия и Ботоло като посрещачи, Мати и Сангуинети в центъра, а Балазо – либеро. Куба отговори с Гонсалес, Симон, Лопес, Янт, Тондайк, Уилсън и либеро Гарсия.

Мачът започна трудно за „адзурите“. Куба бързо поведе с 5:2 и запази контрола над първия гейм, принуждавайки италианците да догонват до 9:14. Влизането в игра на Поро, Боволента, Сбертоли и Сани не промени развоя на частта, която кубинците затвориха при 25:17.

Във втория гейм Италия промени облика си. „Адзурите“ поведоха с 3:0, но допуснаха изравняване. След 9:9 обаче те успяха да направят пробив за 14:11. Сани, който влезе на сервис, отбеляза ас за 21:15, а геймът приключи при 25:19. Третата част беше равностойна дълго време, като Куба водеше с 9:7, а по-късно и с 13:12. Блок на Лавия доведе до равенство 13:13, след което италианците поеха инициативата и Романо затвори гейма при 25:21.

Четвъртият гейм имаше по-ясна посока. Италия бързо натрупа преднина до 11:6 и контролираше играта до крайното 25:17, което подпечата билета на отбора за финалите. След мача Фабио Балазо определи срещата като сложна, обяснявайки, че от втория гейм Италия е успяла да промени ритъма си: „От този момент инерцията се промени“. Относно представянето на отбора, либерото посочи реакцията след загубата от Япония като решаващ момент: „Тази група винаги е давала нещо повече“.

ИТАЛИЯ – КУБА 3:1 (17:25, 25:19, 25:21, 25:17)

ИТАЛИЯ: Джанели 1, Ботоло 10, Мати 10, Романо 17, Лавия 13, Сангуинети 8, Балазо (л). Сбертоли, Сани 1, Поро, Боволента 3. Не в игра: Лауренцано, Галаси, Русо. Треньор: Де Джорджи

КУБА: Гонсалес 8, Лопес 12, Симон 8, Тондайк 3, Янт 8, Уилсън 9, Гарсия (л). Масо 3, Гомес, Карденас 2. Не в игра: Нивалдо, Аречеа, Суарес. Треньор: Крус

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google