Полша с обрат срещу Франция в Чикаго

Настоящият победител във Волейболната Лига на нациите при мъжете Полша записа 9-а победа в световната надпревара през тази година. Играчите на Никола Гърбич обърнаха и се наложиха над олимпийския шампион Франция с 3:1 (17:25, 25:22, 25:21, 25:18) в третия си мач от турнира в Група 8 от последната трета седмица на основната фаза, игран през изминалата нощ пред над 4500 зрители в зала "НАУ Арена" в Чикаго (САЩ).

По този начин "Дружина полска", която вече си беше осигурила място на финалния турнир в Нинбо (Китай), е на второ място в общото временно класиране с 9 победи, 2 загуби и 26 точки. Франция пък остава на 12-а позиция с 5 победи, 6 загуби и 13 точки, като вече няма никакви шансове за класиране на финалите.

В последната си среща на турнира Полша ще играе срещу домакините от САЩ. Двубоят е идната нощ (19-и срещу 20-и юли) от 04,00 часа българско време. Преди това, точно в полунощ 00,00 часа, олимпийските шампиони ще излязат срещу България за последния си мач.

Бартломией Болаж стана най-полезен за Полша с 18 точки (4 блока) за победата. Вилфредо Леон (2 блока и 2 аса) и Камил Семенюк (1 блок) добавиха по още 13 точки за успеха.

За "петлите" Стефан Бойер се отчете с 14 точки (2 блока). Антоан Потрон (1 блок) и Матис Ено (1 блок и 1 ас) приключиха с 12 и 11 точки, но и това не помогна за победата.

Снимки: volleyballworld.com

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