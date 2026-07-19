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Германия спря Сърбия след страхотен обрат във VNL

  • 19 юли 2026 | 01:45
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Германия спря Сърбия след страхотен обрат във VNL

Националният отбор на Германия постигна 5-а победа от началото в тазгодишната Волейболна Лига на нациите и в същото време "уби надеждите" на Сърбия за класиране на финалите. Възпитаниците на Масимо Боти направиха страхотен обрат от 0:2 до 3:2 (21:25, 26:28, 25:16, 25:18, 15:13) срещу сръбската "репрезентация" в третата си среща от турнира в Група 7 от последната трета седмица на основната фаза, игран тази вечер пред над 3100 зрители в зала "Белградска Арена".

По този начин двата отбора имат по 5 победи и 6 загуби в общото временно класиране на Лигата, като Сърбия е на 10-о място с 16, а Бундестимът е 11-и с 15 точки. Така и двата тима вече нямат шансове за класиране на финалния турнир в Нинбо (Китай).

В последните си двубои на турнира Германия ще играе с Украйна, а сърбите срещу Словения. Мачовете са днес (19 юли) съответно от 17,30 и 21,00 часа българско време.

Ерик Рьорс стана най-резултатен за Германия с 22 точки (3 аса). Тобиас Бранд (2 блока и 1 ас) и влезлият като резерва Антон Бреме (4 блока и 2 аса) добавиха по 20 точки за победата.

За Сърбия Велико Машулович реализира 20 точки (4 блока и 2 аса). Павле Перич се отчете с 13, а Лазар Маринович и Александър Неделкович завършиха с по 12 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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