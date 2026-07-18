Галин: Мисля за рекорда на Георги Илиев, ще се случи рано или късно

Капитанът на Септември (София) Галин Иванов говори пред медиите след първия мач през сезона в efbet Лига. Бившият капитан на Славия заяви, че е сигурен, че ще подобри рекорда на Георги Илиев за най-много мачове в родния елит.

"През второто полувреме направихме повече ситуации, искахме повече победата, не успяхме да спечелим, но се надявам следващите мачове да вземем повече точки. Да, влязох без загрявка. Когато има дисциплина и спортна воля, влиза и играе. Когато не си подготвен, влизаш и се излагаш. Един мач мина, има много още. Мисля, че отборът е по-добър от миналия сезон, ще е борба.

Страхотен гол на Карагарен, но накрая Арда можеше да загуби

Има нови изисквания, има нужда от време футболистите да свикнат с тях, човекът има много хубави виждания, които ми допадат. Нашият стадион в Драгалевци също е много добър, може би тук обстановката е по-футболна, по-голям е, дава повече пространства и варианти в атака. Да, мисля за рекорда на Георги Илиев, не ми е на всяка цена, но, да съм жив и здрав, ще се случи рано или късно", каза Галин.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google