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Словения се справи с Турция и помогна на България

  • 18 юли 2026 | 21:47
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Словения се справи с Турция и помогна на България

Мъжкият национален отбор на Словения записа нова победа във Волейболната Лига на нациите през тази година и в същото време помогна на България в борбата за финалите. Воденият от Фабио Соли тим надигра трудно Турция с 3:1 (25:22, 20:25, 25:21, 25:23) в третия си мач от турнира в Група 7 от последната трета седмица на Лигата, игран тази вечер пред само около 600 зрители в зала "Белградска Арена" в сръбската столица.

Така словенците са втори в общото временно класиране на основната фаза с 9 победи, 2 загуби и 23 точки, като са сигурни за финалния турнир в Нинбо (Китай). Словения ще завърши на турнира срещу домакините от Сърбия утре (19 юли) от 21,00 часа българско време.

От друга страна Турция остана на 6-а позиция в подреждането със 7 победи, 4 загуби и 19 точки, като все още има реални шансове за класиране на финалите. Все пак, турците ще трябва да гонят задължителен успех срещу Иран в последния си двубой. Мачът е също утре, но от 14,00 часа.

Ник Муянович бе над всички за Словения със страхотните 27 точки (4 аса) за победата. Сашо Щалекар (1 блок) и Янж Янец Кръжич (2 блока и 1 ас) добавиха 10 и 9 точки за успеха.

За тима на Турция Адис Лагумджия също реализира 27 точки (1 блок и 1 ас). Гьокчен Юксел завърши с 11 точки (1 блок), но и това не помогна за победата.

Снимки: volleyballworld.com

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