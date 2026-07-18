"Отбор на надеждата" ще играе на полуфинал на "Вроцлав Къп"

"Отбор на надеждата" ще играе на полуфинал на международния турнир "Вроцлав Къп" в Полша, след като в първия мач на директни елиминации надигра състава на Украйна с 4:3.



Съперник на българския тим в топ 4 ще бъде САЩ, който изненадващо победи с 5:4 миналогодишния финалист "Монарх Дембовиец", в който играят много от най-добрите полски национали, участвали на Homeless World Cup. Другият полуфинален двубой ще противопостави домакините Полша и шампионите от миналата година Мексико.



По-рано през деня българските национали загубиха от Мексико с 2:5 и завършиха с актив от 6 точки на второ място в група "А" на Вроцлав Къп 2026. Българският тим изигра много силно първо полувреме срещу латиноамериканците, което завърши при резултат 1:1. В началото на втората част мексиканците поведоха с гол от дузпа и поддържаха преднина в резултата до края на мача.

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