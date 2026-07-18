Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Световният шампион Италия срази Аржентина и остава в битката за финалите

Световният шампион Италия срази Аржентина и остава в битката за финалите

  • 18 юли 2026 | 15:37
  • 618
  • 0
Световният шампион Италия срази Аржентина и остава в битката за финалите

Седма победа за „адзурите“ във Волейболната лига на нациите. В Осака Италия се наложи над Аржентина с 3:0 (25:22, 25:22, 25:22). С успеха италианците събраха 23 точки (7 победи, 4 загуби) в актива си.

Това е седми успех за „адзурите“ в надпреварата, който изкачва Джанели и компания до 23 точки и ги оставя с отлични шансове в борбата за класиране на финалите.

Утре, 19 юли, предстои последният мач от групата срещу Куба от 8:30 часа.

Фердинандо Де Джорджи започна мача със Симоне Джанели и Юри Романо по диагонала, Даниеле Лавия и Матия Ботоло като посрещачи, Пардо Мати и Джовани Сангуинети в центъра и Фабио Баласо като либеро. Италия демонстрира постоянство в ключовите моменти на геймовете срещу отбора на Аржентина, който постоянно се държеше близо в резултата, но така и не успя да обърне развоя в края на частите.

Първият гейм беше равностоен в началото, като двата отбора вървяха точка за точка при 6:6 и 8:8. Италия направи първия си пробив за 11:9, но Аржентина отговори с блокада на Армоа за 11:11. След това Джанели намери отлично Романо за нова преднина. В средата на гейма „адзурите“ увеличиха аванса си до 17:14, а в края нанесоха решителния удар, затваряйки частта при 25:22 с точка на Мати.

Сценарият не се промени и във втория гейм: равностойна игра в началото, последвана от по-голяма концентрация на италианците във важните разигравания. От 10:7 „адзурите“ увеличиха преднината си до максималните 14:8 след отлична игра на Джанели. Аржентина опита да се върне в края, стопявайки пасива си от 23:17 до 23:21, но Италия отново затвори гейма при 25:22 след успешна атака на Лавия.

В третата част Де Джорджи пусна в игра Галаси на мястото на Мати. Аржентина поведе с 8:7, но именно Галаси изравни, а Романо осъществи обрат за 9:8. От този момент нататък Италия не изпусна водачеството и контролираше преднината си до края, за да спечели и третия гейм с 25:22, с което си осигури чиста и важна за класирането победа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Дико Томчев: Спортът на пясък е здраве, емоция и общност

Дико Томчев: Спортът на пясък е здраве, емоция и общност

  • 18 юли 2026 | 14:46
  • 325
  • 0
България излиза срещу САЩ във важна битка към финалите на VNL

България излиза срещу САЩ във важна битка към финалите на VNL

  • 18 юли 2026 | 14:36
  • 7814
  • 8
Капитанът на Франция Антоан Бризар се обяви против завръщането на руския национален отбор

Капитанът на Франция Антоан Бризар се обяви против завръщането на руския национален отбор

  • 18 юли 2026 | 14:17
  • 1372
  • 8
Канада изпадна от Лигата на нациите след пряка битка срещу Куба

Канада изпадна от Лигата на нациите след пряка битка срещу Куба

  • 18 юли 2026 | 12:23
  • 1977
  • 0
Полша на финалите в Лигата на нациите, Бразилия все по-далече от тях

Полша на финалите в Лигата на нациите, Бразилия все по-далече от тях

  • 18 юли 2026 | 06:21
  • 3354
  • 0
Волейболистките на Русия с контроли срещу Сърбия

Волейболистките на Русия с контроли срещу Сърбия

  • 18 юли 2026 | 04:11
  • 1853
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов увеличи аванса си на върха във Формула 2 с 4-то място на "Спа"

Никола Цолов увеличи аванса си на върха във Формула 2 с 4-то място на "Спа"

  • 18 юли 2026 | 16:07
  • 21492
  • 16
Левски разпродаде "Герена" за часове

Левски разпродаде "Герена" за часове

  • 18 юли 2026 | 16:54
  • 1035
  • 4
Анализът на Нико Петров: Пресата на Левски, проблемите в защита и новият талант под рамката

Анализът на Нико Петров: Пресата на Левски, проблемите в защита и новият талант под рамката

  • 18 юли 2026 | 15:04
  • 6301
  • 6
Исторически разгром с 6:1 или последната среща между Испания и Аржентина

Исторически разгром с 6:1 или последната среща между Испания и Аржентина

  • 18 юли 2026 | 13:32
  • 11138
  • 15
Мачът за бронза: Франция срещу Англия в сблъсък на разочарованите

Мачът за бронза: Франция срещу Англия в сблъсък на разочарованите

  • 18 юли 2026 | 09:00
  • 11141
  • 30
България излиза срещу САЩ във важна битка към финалите на VNL

България излиза срещу САЩ във важна битка към финалите на VNL

  • 18 юли 2026 | 14:36
  • 7814
  • 8