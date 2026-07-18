Световният шампион Италия срази Аржентина и остава в битката за финалите

Седма победа за „адзурите“ във Волейболната лига на нациите. В Осака Италия се наложи над Аржентина с 3:0 (25:22, 25:22, 25:22). С успеха италианците събраха 23 точки (7 победи, 4 загуби) в актива си.

Това е седми успех за „адзурите“ в надпреварата, който изкачва Джанели и компания до 23 точки и ги оставя с отлични шансове в борбата за класиране на финалите.

Утре, 19 юли, предстои последният мач от групата срещу Куба от 8:30 часа.

Фердинандо Де Джорджи започна мача със Симоне Джанели и Юри Романо по диагонала, Даниеле Лавия и Матия Ботоло като посрещачи, Пардо Мати и Джовани Сангуинети в центъра и Фабио Баласо като либеро. Италия демонстрира постоянство в ключовите моменти на геймовете срещу отбора на Аржентина, който постоянно се държеше близо в резултата, но така и не успя да обърне развоя в края на частите.

Първият гейм беше равностоен в началото, като двата отбора вървяха точка за точка при 6:6 и 8:8. Италия направи първия си пробив за 11:9, но Аржентина отговори с блокада на Армоа за 11:11. След това Джанели намери отлично Романо за нова преднина. В средата на гейма „адзурите“ увеличиха аванса си до 17:14, а в края нанесоха решителния удар, затваряйки частта при 25:22 с точка на Мати.

Сценарият не се промени и във втория гейм: равностойна игра в началото, последвана от по-голяма концентрация на италианците във важните разигравания. От 10:7 „адзурите“ увеличиха преднината си до максималните 14:8 след отлична игра на Джанели. Аржентина опита да се върне в края, стопявайки пасива си от 23:17 до 23:21, но Италия отново затвори гейма при 25:22 след успешна атака на Лавия.

В третата част Де Джорджи пусна в игра Галаси на мястото на Мати. Аржентина поведе с 8:7, но именно Галаси изравни, а Романо осъществи обрат за 9:8. От този момент нататък Италия не изпусна водачеството и контролираше преднината си до края, за да спечели и третия гейм с 25:22, с което си осигури чиста и важна за класирането победа.

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