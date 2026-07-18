Дико Томчев: Спортът на пясък е здраве, емоция и общност

Дико Томчев, главен организатор и основател на волейболния "Дикобийч Фестивал 2026“, в интервю за съвместната рубрика на Радио "ФОКУС“ и Български спортен тотализатор

Здравейте! Разговарям с г-н Дико Томчев – организатор и идеолог на плажния волейболен турнир "Дикобийч Фестивал“, който тази година отбелязва своя 10-и сезон. Добре дошли в нашия ефир!

Благодаря за поканата! Драго ми е и много се радвам, че участвам в предаването.

Бихте ли ни разказали за инициативата? Тя не е нова – зад гърба си вече имате 10 сезона. Кое е най-важното, което трябва да знаем за надпреварата?

Идеята всъщност се роди в София, на кортовете в Студентски град. Тогава просто се събирахме да играем плажен волейбол за удоволствие. Един ден приятели ми предложиха: "Защо не се съберем един уикенд на стадион "Раковски", да направим един мини турнир, да си изпечем нещо на скара и да се позабавляваме"? Така стартирахме заедно с подкрепата на мои верни другари. Направихме го, изключително много ни хареса и през годините реших да надграждам тази концепция, за да популяризираме този страхотен спорт. Целта ни е да вкараме младите хора на игрището. Тази година е десета юбилейна. През изминалите сезони сме правили по две събития на година в София, тъй като там имаме подходящи локации – игрищата в НСА, Младост и Бояна. Сега обаче пренасяме емоцията в Бургас. Това се случва благодарение на подкрепата на Община Бургас и Българският спортен тотализатор, които са основни партньори на събитието, заедно с много други съмишленици, на които съм изключително благодарен.

Въпросът, който веднага изниква в съзнанието ми: Как организирахте плажен волейбол в София преди години? За Бургас е ясно – пясъкът си е там. Но как се справяхте с логистиката на пясъка в столицата?

Като тийнейджър тренирах волейбол в зала и тогава в София имаше едва едно-две места с пясъчни игрища. Пазехме страхотен спомен за този спорт. След дълги години пауза, в които играехме само в зала, се завърнахме към пясъка. Истината е, че логистиката за подобни съоръжения в София е много сериозна, за да се играе на прилично ниво. Не е просто въпрос на това да изсипеш два тона пясък. Има си специална технология – правят се дренажи, подготвя се основата и чак тогава се насипва специфичният пясък. Тъй като съм участвал индиректно в тези процеси, съм наясно колко труд изисква. На морето всичко е наготово. В Бургас разполагаме със страхотното съоръжение на плажа, което разполага с 7-8 игрища за плажен волейбол, плажен тенис и други спортове. По време на нашия 4-дневен фестивал всички кортове ще бъдат изцяло фокусирани върху плажния волейбол.

Какви са форматите на игра, кои са точните дати и какви са детайлите около записването?

Датите са от 30 юли (четвъртък) до 2 август (неделя), когато ще бъдат финалите и официалното награждаване. Форматите, в които ще се състезават участниците, са няколко. Четворки (с изискване за поне една жена в отбора и една резерва, за да не е твърде уморително), смесени двойки (мъж и жена) и двойки (мъже и жени).

Какви хора могат да се запишат за участие? Има ли такса и как преминава процедурата по регистрация?

Всеки може да се запише. Тъй като турнирът се самоиздържа, има такса за участие, която е 40 евро на човек. Организацията на такова събитие е свързана с много разходи – хонорари на съдии, брандиране, дори до най-малкия детайл като фестивални гривни с логото на DikoBeach Festival. Искаме всичко да изглежда професионално, включително и съдиите да са в представителен и свеж вид. Турнирът по идея е аматьорски, но в него се включват и състезатели, които се подготвят за националните турнири. За съжаление, у нас плажният волейбол все още не е изцяло професионално развит и профилиран. Затова се опитваме да направим мост – когато идват по-силни двойки, нивото се вдига автоматично, което е и моята лична цел. Не отказвам участие на по-професионални състезатели. те внасят много интрига в мачовете.

От друга страна, не е ли предизвикателство за аматьорите да премерят сили с професионалисти или хора на национално ниво? Така могат да видят докъде са стигнали в развитието си.

Абсолютно! Самият аз съм играл срещу една от националните ни двойки – Манджийски и Калчев. Уговорката ни беше да ме победят "уважително“, което и стана. Когато излезеш срещу по-добри от теб, няма какво да губиш. Тогава показваш най-доброто, на което си способен, стига да не се пречупиш психически. Аз също участвам в срещите и усещането е страхотно.

Споменахте смесените двойки и четворките. Какви други изненади подготвяте?

Тази година решихме да разнообразим сериозно програмата. Тъй като събитието вече се казва "Дикобийч Фестивал“, сме подготвили силна фестивална част – ще има известни музикални изпълнители и DJ партита всеки ден след мачовете. Смесените двойки и четворките са перфектният бонус към тази парти атмосфера. При смесените двойки става изключително атрактивно, тъй като мрежата е малко по-ниска. През целия ден плажът ще кипи от живот и се надявам да поставим рекорд за България с над 200 активни участници.

Как се стигна до партньорството с Българския спортен тотализатор и Община Бургас? Какви са техните роли в организацията?

Партньорството ни е страхотно. Спортният тотализатор ни подкрепя изключително активно с кампании в социалните мрежи и рекламни материали. Очарован съм от тяхното професионално, адекватно и топло отношение. Община Бургас също реагира изключително бързо. Естествено, имаме и други партньори и спонсори, и също им благодарим. Те веднага включиха "Дикобийч Фестивал“ в своя официален спортен календар и ни оказаха пълно съдействие за логистиката и организирането на място. На пясъка в Бургас имаме едно наистина вълшебно съоръжение и се надявам всички участници и гости да го оценят.

Изключителен двигател за това събитие е и един добре познат за Бургас човек. Кой е той?

Да, държа да изкажа огромен комплимент и благодарност към Иван Станев от Община Бургас. Неговата помощ е безценна – съдейства ни с адекватна комуникация, контакти и организация за абсолютно всичко. Той е изключително активна личност и прави страхотни неща за спорта в града.

Този фестивал не е ли и чудесен начин да покажем на родителите и децата, че спортът е най-доброто бягство от застоялия живот и изкушенията на улицата?

Точно така. Макар плажният волейбол да е сезонен спорт – в рамките на 2-3 месеца през лятото – той прави чудесен преход за децата, които през зимата тренират в зала. Когато залата затвори за ваканцията, те излизат на пясъка, забавляват се и спортуват на чист въздух. Моят син също се запали по плажния волейбол и в момента го практикува активно. Това е личният пример, който се пренася в по-голям мащаб. На нашите събития хората идват с цели семейства, с малки деца, дори с бебета. Имахме случай, в който на един от участниците му се роди дете буквално в деня преди турнира, но той дойде и празнувахме заедно. Така се гради нашата общност и волейболното ни семейство.

Мислите ли, че с този пример ще "заразите“ и други родители, които често се лутат и не знаят към какъв спорт да насочат децата си?

Силно се надявам. Родителите обаче трябва да знаят, че всеки спорт изисква голяма отдаденост и постоянство. Сблъсъкът с трудностите е неизбежен, но в крайна сметка – всяко нещо или го обичаш от сърце, или не. Това важи както за спорта, така и за всяко хоби и професия.

Вие наблюдавате отблизо процесите във волейбола у нас. Как виждате ситуацията с базите? Имаме ли нужда от още съоръжения?

Мога да споделя конкретно за плажния волейбол. В София остро липсва едно голямо, закрито зимно съоръжение, за да може да се тренира целогодишно. Втората ми препоръка е да се изградят пясъчни бази и в други големи градове като Пловдив например. Радващото е, че тази година виждам засилен фокус към плажния волейбол на национално ниво – националната верига намира сериозни партньори и спонсори. Темповете са добри и съм обнадежден. Мечтата на нашата общност е най-късно след два олимпийски квалификационни цикъла България да има свои двойки на Олимпиада.

Да напомним отново за настаняването на участниците. Тъй като Бургас е атрактивна дестинация, как стои този въпрос?

Всеки участник сам организира настаняването си, но Бургас разполага с огромна леглова база и това не е проблем. Имаме и официален партньор – хотел "Хотел Аква“, който предлага страхотни преференциални цени специално за участниците в турнира.

Бихте ли ни издали малко от кухнята на фестивала – кои музикални изпълнители ще се погрижат за доброто настроение?

Разбира се! С нас ще бъде изключително атрактивната и готина Долорес Паредо. Тя ще води латино партито в петък вечер (31 юли). А в събота (1 август) зад микрофона и на сцената излиза Орлин Павлов.

Страхотно! Орлин Павлов е добре познат и обичан глас от ефира на Радио "Фокус“ и ние сме в чудесни отношения с него. Господин Томчев, в разгара на лятото сме – как бихте се обърнали към всички българи, за да ги поканите на пясъка?

Спортувайте! Спортът е здраве, спортът е хоби, спортът е чиста любов!

Бойко Серафимов, focus-news.net

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