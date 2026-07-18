Завръщането на милята: Шотландски атлети се целят в славата на Игрите на Британската общност в Глазгоу

Себастиан Коу я нарича "типичното лекоатлетическо събитие на Британската общност“ и това е надпревара, която вълнува бегачи от всички възрасти и възможности. Именно затова организаторите на Игрите превърнаха милята в централен елемент от лекоатлетическата програма на Глазгоу 2026.

Това е стара и любима дисциплина с богата история, но са изминали 60 години, откакто за последно е била част от програмата. Завръщането ѝ се очаква да бъде един от акцентите на Игрите в Глазгоу и е поставена в най-гледаното време в събота, 1 август, последната вечер от лекоатлетическия календар.

Милята притежава универсална привлекателност – класическа дистанция, на която всеки може да измери силите си.

"Тя е толкова стара, толкова разбираема“, казва Джош Кър, който ще даде всичко от себе си, за да спечели златото за Шотландия в мъжката миля. „Независимо дали я бягаш в час по физическо, или я гледаш на професионално ниво, всеки разбира, че боли. Всеки разбира, че има тактика, а при тази скорост това си е чист спринт. Трудна дистанция е.“

Кър ще поведе шотландската атака заедно с Джейк Уайтман и Нийл Гърли, докато в женската миля ще видим шотландското трио Джемa Рийки, Сара Калвърт и Ерин Уолъс.

Това е събитие, което изчезна от големите първенства, заменено отдавна от 1500 метра, така наречената "метрична миля“. Въпреки това, то остава единствената неметрична дисциплина, призната от Световната атлетика за световни рекорди и ранглисти.

Връщането ѝ на Игрите на Британската общност през 2026 г. е идея на лорд Коу, президент на Световната атлетика и самият той бивш световен рекордьор на миля. Първоначално беше предвидено състезанието да се проведе във Виктория, но след като австралийският щат се отказа от домакинството и Глазгоу пое щафетата, Световната атлетика и Федерацията на Игрите на Британската общност запазиха плана.

"Милята е лесна за разбиране; това са четири обиколки на пистата и остава стандартна ежедневна мярка в цялата Британска общност“, каза Коу, който през 1979 г. в Осло постави световен рекорд от три минути и 49 секунди, във времена, когато британските бегачи на средни разстояния доминираха, а съперничеството му със Стив Овет беше на първите страници на вестниците.

Стив Крам е последният британец, държал рекорда на миля на писта с време 3:46.32 минути, постигнато в Осло. Кър се стреми да промени това на срещата от Диамантената лига в Лондон този уикенд, където ще атакува световния рекорд на Хишам ел Геруж от 3:43.13, който не е подобряван от 27 години.

"Искам да бъда известен като най-добрия бегач на миля в историята“

"Просто искам да поставя името си до някои от най-добрите британци в историята на спорта и искам да бъда известен като най-добрия бегач на миля в историята“, заяви Кър.

"Не мога да си пожелая по-добра подготовка от това да изляза и да бягам за световен рекорд на миля, а след това да преследвам златен медал от Игрите на Британската общност у дома“, добави той.

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