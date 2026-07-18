Аделеке отново не успя да покрие норматива за Европейското на 200 м

Поредно разочароващо представяне на Рашидат Аделеке я остави извън норматива за Европейското първенство следващия месец. Тя завърши на четвърто място в бягането на 200 метра в Люцерн, като времето ѝ беше значително по-слабо от най-добрите ѝ постижения.

Аделеке спря хронометрите на 23.07 секунди, което е над стандарта от 22.85 секунди за участие на шампионата в Бирмингам. Резултатът е и далеч от националния ѝ рекорд на 200 метра от 22.34 секунди, поставен през 2023 г.

Стартирайки в осми коридор, Аделеке загуби позиции още преди навлизането във финалната права. Победата грабна Фабиен Хьонке от Швейцария с време 22.78 секунди.

Прозорецът за покриване на нормативи за Бирмингам затваря в неделя следващата седмица. Аделеке все още има надежда да се класира в коронната си дисциплина – 400 метра. Очаква се тя да стартира на тази дистанция в събота в Белгия.

Пистата в Люцерн е известна като бърза за спринтовите дисциплини и имаше надежди, че може да се окаже повратен момент за Аделеке, след като тя се оттегли от 400-те метра на Диамантената лига в Монако миналия петък. 23-годишната атлетка ще участва и в Националния шампионат по лека атлетика на стадион „Мортън“ следващата седмица, който съвпада с последните дати за квалификация за Европейското първенство.

Самата Аделеке призна, че завръщането ѝ на 400 метра на Диамантената лига в Юджийн на 4 юли е било “изключително тежко“. Тогава ирландката завърши последна с време 52.26 секунди – с повече от три секунди над националния ѝ рекорд от 49.07, поставен през 2024 г.

Стандартът за 400 метра за Бирмингам е 51.20 секунди – време, което преди Аделеке би покрила с лекота. Сега обаче задачата изглежда трудна, като атлетката насочва вниманието си към състезанието тази събота.

В бягането на 100 метра при мъжете Бенджи Ричардсън постигна резултат, по-добър от националния рекорд на Ирландия. Той завърши трети с 10.06 секунди, подобрявайки постижението от 10.08 на Израел Олатунде от миналия август.

Смяната на спортното гражданство на Ричардсън от южноафриканско на ирландско беше потвърдена от Световната атлетика през ноември. За международни състезания се изисква тригодишен изчаквателен период от последното представяне на атлета за предишната му страна. Атлетическата федерация на Ирландия все още не е решила дали времената на Ричардсън ще бъдат зачитани за национални рекорди през този период.

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