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  3. Михаил Русинов се класира за финал на копие на Европейското под 18 г.

Михаил Русинов се класира за финал на копие на Европейското под 18 г.

  • 18 юли 2026 | 11:31
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Михаил Русинов се класира за финал на копие на Европейското под 18 г.

Михаил Русинов се класира без проблем за финала в хвърлянето на копие при юношите под 18 години на Европейското първенство в Риети, Италия. При дебюта си на такъв форум българинът се справи с квалификационната норма от 67.00 м още в първия си опит, в който изпрати копието на 68.24 м и така утре ще се включи в битката за отличията. 

Българските представители в тройния скок при юношите останаха извън финала. Кристиян Боянов се приземи на 14.38 метра (+1.2 м/сек) в единствения си успешен опит в квалификацията и този резултат му отреди 18-а позиция. 

Другият представител в дисциплината Борис Хаджитодоров също направи само един успешен опит от 14.01 м (+0.1 м/сек), който го нареди 22-ри. Последният резултат, с който се затвори финалът, беше 14.77 м. 

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