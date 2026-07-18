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  3. Капитанът на Франция Антоан Бризар се обяви против завръщането на руския национален отбор

Капитанът на Франция Антоан Бризар се обяви против завръщането на руския национален отбор

  • 18 юли 2026 | 14:17
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Капитанът на Франция Антоан Бризар се обяви против завръщането на руския национален отбор

Разпределителят и капитан на националния отбор на Франция, Антоан Бризар, изрази несъгласие с решението на Международната федерация по волейбол (ФИВБ) да отмени санкциите срещу руския волейбол.

„Смятам решението на ФИВБ, взето в съответствие с препоръките на МОК, за доста скандално. Мога да разбера защо руските спортисти се състезават индивидуално и без своя флаг. Не разбирам обаче защо например руският национален отбор трябва да се върне в Лигата на нациите догодина или да участва на световното първенство в Полша, за да се опита да се класира за Олимпийските игри. Според мен това е непоследователно, защото нищо не се е променило“, заяви той в интервю за „Л'Екип“.

32-годишният Бризар игра в Русия за „Зенит“ (Санкт Петербург) през сезон 2020/21, когато отборът беше воден от Туомас Самелвуо. От 2025 г. играчът и треньорът си сътрудничат в „Осака“, който през миналия сезон стана шампион на Япония.

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